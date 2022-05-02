Ziraat Bankkart, seriyi 2-0'a taşıdı - Son Dakika
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Ziraat Bankkart, seriyi 2-0'a taşıdı

02.05.2022 22:57
Ziraat Bankkart, seriyi 2-0'a taşıdı

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off Final Etabı'nın ikinci maçında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off Final Etabı'nın ikinci maçında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.

Final etabının 3'üncü karşılaşması 5 Mayıs Perşembe günü oynanacak.SALON: BaşkentHAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan AlparslanZİRAAT BANKKART: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Camejo, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)HALKBANK: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Bruno, Vigrass, Hernandez, Yiğit Gülmezoğlu ( Volkan Döne, Caner Ergül, Efe Bayram, Vucicevic, Selçuk Keskin, Abdullah Çam)

Setler: 25-23, 15-25, 25-21, 25-23


- İstanbul
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Halkbank şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edecek Halkbank şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edecek

Efeler Ligi, Play Off, Halkbank, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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