Ziraat Bankkart\'tan CEV Kupası\'nda Avantaj

Ziraat Bankkart, CEV Kupası son 32 turu ilk maçında deplasmanda Finlandiya'nın Valepa Sastamala takımını 3-1 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı.
Salon: Vexve Arena
Hakemler: Miroslav Juracek (Slovakya), Ioannis Ioannidis (Yunanistan)
Valepa Sastamala: William Groffier, Juho Kaunisto, Urpo Sivula, Aleksi Muukkonen, Atro Berg, Matthieu Garcia, Eetu Pennanen (L), (Matti Maijata, Jiri Leinonen, Miro Leinonen)
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Hilmi Şahin, Matthew John Anderson, Vahit Emre Savaş, Wouter Ter Maat, Trevor Clevenot, Berkay Bayraktar (L)
Setler: 20-25, 11-25, 25-22, 15-25
Süre: 91 dakika (22, 20, 26, 23) - İSTANBUL
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