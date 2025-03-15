Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Tolgacan Dinçer, Ali Sarıkuzu
Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Anderson, Faik Samet Güneş, Stern, Zonca, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Zeka Cağatay Kir, Clevenot)
TÜRŞAD: Velazquez, Vefa Yılmaz, Bojic, Kadir Bircan, Nikola Gjorgiev, Taha Erden ( Burak Mert, Alparslan Koç, Gjorgi Gjorgiev, Yusuf Eken, Tuğberk Sungur)
Setler: 25-17, 25-20, 25-19
Süre: 73 dakika (21, 27, 25)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 26. haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Ziraat Bankkart TÜRŞAD'ı 3-0 Yendi - Son Dakika
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