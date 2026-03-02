Ziraat Kupası Hakemleri Belirlendi

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarınki maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
13.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Burak Olcar
15.30 İstanbulspor-Boluspor: Asen Albayrak
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Çağdaş Altay
20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Ozan Ergün
