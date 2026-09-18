Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi yapıldı, maçlar 6-8 Ekim'de

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi yapıldı, maçlar 6-8 Ekim'deGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Tek maç eleme usulüne göre 6, 7 ve 8 Ekim'de oynanacak karşılaşmaları kazanan takımlar 3. eleme turuna yükselecek.
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yönetim kurulu üyeleri Murat Şahin ve Mevlüt Aktan'ın yanı sıra yetkililerle kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.
Türkiye Kupası 2. eleme turu müsabakaları 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak.
Eleme turunda eşleşmeler şöyle:
Pazarspor-Efor Çay Erbaaspor
Silivrispor-Kartal Bulvar Kartalimen
Küçükçekmece Sinopspor-Beykoz İshaklıspor
Kırklarelispor-Bayburtspor
Tokat Belediyespor-Etimesgutspor
Sakaryaspor-Arıt Kayadibi
Bursa Yıldırım-Amasyaspor FK
Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli 1980
Zonguldakspor FK-Düzce Cam Düzcespor
Gölcükspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor
Kars 36-Fatsa Belediyespor
Karabük İdmanyurdu-Beykoz Anadoluspor
Karacabey Belediyespor-Galataspor
Karşıyaka-1923 Afyonkarahisar
Gaziemir G.O.G.-Fethiyespor
Eskişehirspor-1922 Akşehirspor
Gemlik Sümerbey-Uşakspor
Denizli İdmanyurdu 1959-Serikspor
Söke 1970-Ayvalıkgücü Belediyespor
Bigaspor-Balıkesirspor
Eskişehir Anadolu-Kepezspor
Somaspor-Alanya 1221
Hatayspor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor
Açıkalın Erciyes 38-Kahta 02
Niğde Belediyesispor-Ağrı 1970
Eti Gübre Mazıdağı Fosfat-Ejderoğlu Kırşehir Futbol
Adanaspor-Adana Adaletgücü
Ayos Osmaniyespor FK-Yeni Mersin İdmanyurdu
Hakkari Zap-Adana Demirspor
Malatya Yeşilyurt-Gelecek Siirt 56
Bitlis 1916 Futbol-1964 Silifkespor
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaları kazanan takımlar, 3. eleme turuna yükselecek.
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