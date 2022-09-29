Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, 4 Ekim'de yapılacak - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, 4 Ekim'de yapılacak

29.09.2022 16:28
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, 4 Ekim'de yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, 4 Ekim Salı günü Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, 4 Ekim Salı günü Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

TFF'nin açıklamasına göre, Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

3. eleme turunda 68 takım, seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, 4 Ekim'de yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, 4 Ekim'de yapılacak - Son Dakika
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