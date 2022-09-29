3. eleme turunda 68 takım, seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Hasan Doğan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, 4 Ekim'de yapılacak - Son Dakika

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