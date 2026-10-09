Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Kars 36 Spor, Antalyaspor'u sahasında ağırlayacak - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Kars 36 Spor, Antalyaspor'u sahasında ağırlayacak

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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekiminde Kars 36 Spor, Trendyol 1. Lig ekibi Antalyaspor ile eşleşti. PGL takımı, sahasında oynayacağı maçta tur atlamayı hedefliyor; karşılaşmanın tarihi ve saati daha sonra açıklanacak.

Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor ile eşleşti. Rakibini konuk edecek olan Kars ekibi, kupada yoluna devam etmek için mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kura çekimi gerçekleşti. Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) takımı Kars 36 Spor'un rakibi Antalyaspor oldu. Yeşil-beyazlı ekip, sahasında oynayacağı karşılaşmada üst ligde mücadele eden rakibi karşısında tur mücadelesi verecek.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmek isteyen Kars 36 Spor, Antalyaspor karşısında sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Yeşil-beyazlı ekip, taraftarının desteğini arkasına alarak tur atlamayı amaçlıyor.

Öte yandan karşılaşmanın tarihi ve başlama saati daha sonra açıklanacak.

Kaynak: İHA
Türkiye KupasıAntalyasporTrendyolFutbolKarsSporSon Dakika

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