Ziraat Türkiye Kupası: A. Hatayspor: 0 Eyüpspor: 1 (İlk yarı)

45. dakika da Bülent'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Riberio pasını aktardı. Altı pas çizgisine yakın noktada bulunan Kamara'nın şutunu kaleci Emrullah çelmeyi başardı.

21. dakika da Sackey'nin uzun pasında ceza sahası ön çizgisinde Kamara kafa ile ceza sahası içine El Kaabi'ye indirdi. El Kaabi'nin şutu üst direkten dönerken, dönen topu Kamara tamamladı, savunma son anda kale çizgisinden topu uzaklaştırdı.

3. dakikada bir anda hızla ceza sahasına giren Erencan, Falette'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Taha Balcı penaltı vuruşunda topu kalenin üstünden auta gönderdi.

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