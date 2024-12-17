Ziraat Türkiye Kupası: Eyüpspor: 4 Etimesgut Belediyespor: 1 - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası: Eyüpspor: 4 Etimesgut Belediyespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Eyüpspor: 4 Etimesgut Belediyespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştığı Etimesgut Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek adını grup aşamasına yazdırdı.

17.12.2024 15:02  Güncelleme: 15:14
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştığı Etimesgut Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek adını grup aşamasına yazdırdı.

Maçtan dakikalar

27. dakikada Sinan Gümüş'ün pasında topla buluşan Emre Mor'un ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, uzak köşeden direğe de çarparak ağlarla buluştu. 1-0

34. dakikada kaleci Birkan'ın uzun pasında topla buluşan Bruno'nun ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda top yakın köşeden filelere gitti. 2-0

44. dakikada Osman'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Nihat Koç'un arka direk dibinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

50. dakikada Emre'nin pasında topla buluşan Hüseyin, Nuri'nin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Ömer Tolga Güldibi, penaltı noktasını işaret etti.

51. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak üzere topun başına geçen Bruno, meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlarla buluşturdu. 3-1

71. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topun sahibi olan Bruno, ceza sahası içinde Nihat Koç'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ömer Tolga Güldibi, bariz gol şansı engellendiği için beyaz noktayı gösterdi ve Nihat'ı kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

73. dakikada penaltıyı kullanan Bruno'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden filelere gitti 4-1

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Abdullah Uğur Sarı, Onur Gülter

Eyüpspor: Muhammed Birkan Tetik, Hüseyin Maldar, Ruben Vezo, Umut Meraş, Leo Dubois (Luccas Claro dk. 46), Dorukhan Toköz, Emre Mor (Ahmed Kutucu dk. 63), Sinan Gümüş (Halil Akbunar dk. 76), Samuel Saiz (Melih Kabasakal dk. 63), Tayfur Bingöl (Prince Ampem dk. 46), Gianni Bruno

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Robin Yalçın, Emre Akbaba, Mame Thiam

Teknik Direktör: Arda Turan

Etimesgut Belediyespor: Tuğran Burak Tuğ, Efecan Mızrakcı (Ahmet Tekin dk. 75), Nuri Terliksiz (Tugay Gündem dk. 75), Nihat Koç, Osman Bayrak (Mehmet Çelik dk. 67), Ahmet Şahin (Ömer Bozan dk. 46), Alişan Durmuş, Harun Atalay, Mehmet Sefa Etöz, Tunahan Güngör (Efe Geçili dk. 67), İbrahim Koca

Yedekler: Bahri Tosun, Önder Selimoğlu, İbrahim Baran Kayıkçı, Arda Kumru, Fatih Arhan

Teknik Direktör: Cafer Elek

Goller: Emre Mor (dk 27), Gianni Bruno (dk. 34, 51 pen. ve 73 pen.) (Eyüpspor), Nihat Koç (dk. 44) (Etimesgut Belediyespor)

Kırmızı kart: Nihat Koç (dk. 71) (Etimesgut Belediyespor)

Sarı kartlar: Dorukhan Toköz (Eyüpspor), İbrahim Koca, Cafer Elek (Teknik direktör) (Etimesgut Belediyespor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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