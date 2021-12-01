Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 2 Sarıyer: 0

65. dakikada sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen Tunay, kale sahası önündeki Ahmed Musa'yı gördü. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda top önce üst direğe ardından zemine çarpıp oyun alanına döndü. Bu pozisyonda yardımcı hakemin uyarısıyla Hakem Burak Pakkan golü verdi. 2-0

36. dakikada Balkovec'in soldan kullandığı kornerde Zukanovic kafayla arka direğe indirdi. Bu noktada bomboş pozisyondaki Baniya istediği vuruşu yapamadı ve topu auta gönderdi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Fatih Karagümrük , Sarıyer 'i konuk etti. Kırmızı-siyahlılar maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak bir üst tura yükseldi.

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