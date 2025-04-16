Ziraat Türkiye Kupası Finali Eskişehir'de Oynanacak

DAHA önce 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası Final maçı Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yapmış olduğu toplantıda, daha önce 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının Eskişehir Yeni Stadyum'da oynatılmasına karar verildi ve spor kamuoyuna duyuruldu.