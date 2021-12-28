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Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı)

28.12.2021 22:00
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, Denizlispor'u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, Denizlispor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Emre Kılınç sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Muhammed'in altıpasa girmeden yaptığı kafa vuruşu yandan auta gitti.

7. dakikada sağ kanattan Morutan'ın ceza alanına ortaladığı topa arka direkte Cicaldau'nun kafa vuruşunu kaleci Abdülkadir oyun alanına çeldi. Daha sonra savunma araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

9. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun rakip yarı sahaya geçer geçmez Galatasaray savunmasının arkasına gönderdiği pasta meşin yuvarlağı alan İlhan Depe'nin ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1

23. dakikada sağ kanatta Gökhan Süzen'den meşin yuvarlağı alan Muhammed'in bekletmeden ceza sahasına gönderdiği ortada Barış Alper'in altıpas içindeki kafa vuruşunu kaleci Abdülkadir çeldi. Dönen topa sol çaprazdan hareketlenen Cicaldau'nun müsait pozisyondaki şutunu Albdülkadir çizgiden çıkararak gole izin vermedi.

29. dakikada Emre Kılınç'tan topu alan Alpaslan Öztürk'ün hafif sağ çaprazdan kaleye yaklaşık 25 metreden çektiği sert şut kaleci Abdülkadir'in müdahalesine rağmen filelere gitti. 1-1

38. dakikada Denizlispor yarı sahası sağ kanadı taç çizgisine yakın noktada Cicaldau'dan topu kapan Bünyamin, bekletmeden pasını ileriye gönderdi. Galatasaray savunmasındaki boşluğu değerlendirerek hareketlenen ve meşin yuvarlağın sahibi olan Darri, ceza alanına girdikten sonra kaleci İsmail ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2

44. dakikada Taylan'dan pası alan Muhammed, topla sağ tarafa doğru hareketlendikten sonra kaleci Abdülkadir'in de kalesini terk ettiğini gördüp ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Top sol kale direğine çarpıp dışarı çıktı.

Stat: Nef

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Serkan Ok xx, Bilal Gölen xx

Galatasaray: İsmail Çipe xx, Oğulcan Çağlayan xx, Alpaslan Öztürk xx, Marcao xx, Ömer Bayram xx, Taylan Antalyalı xx, Emre Kılınç xx, Olimpiu Morutan xx, Alexandru Cicaldau xx, Barış Alper Yılmaz xx, Mustafa Muhammed xx

Yedekler: Jankat Yılmaz, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Gustavo Assunçao, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Fatih Terim

Denizlispor: Abdülkadir Sünger xx, Emre Sağlık xx, Erdal Akdarı xx, Muhammet Özkal xx, Gökhan Süzen xx, Muhammed Gönülaçar xx, Mustafa Çeçenoğlu xx, Özer Özdemir xx, Bünyamin Balat xx, İlhan Depe xx, Darri xx

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Leo Schwechlen, Asım Hamzaçebi, Bekir Turaç Böke, Burak Gümüştaş

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: İlhan Depe (dk. 9), Darri (dk. 38) (Denizlispor), Alpaslan Öztürk (dk. 29) (Galatasaray)

Sarı kart: Erdak Akdarı (Denizlispor) - İSTANBUL

Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı)

YORUMLAR
500

Türkiye Kupası, Emre Kılınç, Denizlispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 Denizlispor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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