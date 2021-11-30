Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 1 Mardin BB: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Gençlerbirliği, Mardin Fosfatspor'u konuk etti. Berabere biten mücadelenin ardından Mardin 1969 Spor, penaltılarda Başkent ekibini 4-2'lik skor ile mağlup etti ve üst tura yükseldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Şevket Teker xx, Oğuz Akyüz xx, Ozan Burak Akduman xx

Gençlerbirliği: Ramazan Köse xx, Musa Şahindere xx (Berkay Göçmen dk. 81 x), Muhammed Bayır xx, Abdullah Şahindere xx, Mert Kula xx, Furkan Şeker xx, Sami Gökhan Altıparmak xx, Ulusoy Mert Kabasakal xx (Eralp Aydın dk. 95 ?), Beliaiev xx (Gökhan Gül dk. 75 x), Sallalich xx, Baran Başyiğit xx (Hacı Ozan dk. 106 ?)

Yedekler: Übeyd Adıyaman

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Mardin 1969 Spor: Mehmet Salih Demircan xx, Nimet Kayaalp xx, Kağan Kayalı xx, Hebat Alan xx, Alparslan Devlet Yüce xx, Özgür Kazar xx, Rıdvan Sönmez xx (Kerim Bölük dk. 102 ?), Ayhan Gürbüz xx (Sercan Besler dk. 81 x) Abdulkerim Canlı xx, Mustafa Aydoğdu xx (Muhammed Burak Taşdemir dk. 71 x), Nezir Özer xx (Ramiz Ok dk. 102 ?)

Yedekler: Sercan Yılmaz, Ömürcan Karaca, Eren Yalçın

Teknik Direktör: Mehmet Akbulut

Goller: Abdullah Şahindere (dk. 19) (Gençlerbirliği), Mustafa Aydoğdu (dk. 33) (Mardin 1969 Spor)

Sarı kartlar: Mehmet Demircan, Hebat Alan, Ramiz Ok (Mardin 1969 Spor), Muhammed Bayır, Sallalich, Berkay Göçmen (Gençlerbirliği) - ANKARA