Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 3 - Çorluspor 1947: 1 - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 3 - Çorluspor 1947: 1

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Ziraat Türkiye Kupası’nın 3. turunda Kasımpaşa, sahasında Çorluspor 1947’yi 3-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Kasımpaşa, sahasında Çorluspor 1947'yi 3-1 mağlup etti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Murathan Çomoğlu, Oğuzhan Yazır

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Ahmet Salih Arıcı (Muhammed Emin Bektaş dk. 85), Ahmet Taha Dağbaşı, Jakob Jessen, Atakan Müjde (Elson Mendes dk. 68), Marcus Rafferty (Mortadha Ben Ouanes dk. 55), Fousseni Diabate (Ali Yavuz Kol dk. 68), Emirhan Boz (Ömer Bayram dk. 85), Thiemoko Diarra, Sercan Deniz, Güven Yalçın

Yedekler: Ege Albayrak, Matei Cristian Ilie, Ayberk Karapo, Jesuran Rak-Sakyi, Sinan Alkaş

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Çorluspor 1947: Ahmet Pekgöz, Muharrem Doğan, Recep Yemişci (Yılmaz Ceylan dk. 78), Furkan Özyapı, Mahsun Çapkan, Batuhan Ekinci, Recai Efe Kaygusuz (Ali Han Tunçer dk. 67), Anıl Hekimoğulları, Metin Can Cici

Yedekler: Ahmet Pekgöz, Muharrem Doğan, Mahsun Çapkan, Batuhan Ekinci, Anıl Hekimoğulları

Teknik Direktör: Cihan Erdil

Goller: Thiemoko Diarra (dk. 45+1), Sercan Deniz (dk. 60), Ali Yavuz Kol (dk. 82) (Kasımpaşa), Yusuf Kaplan (dk. 56) (Çorluspor 1947)

Sarı kartlar: Atakan Müjde, Fousseni Diabate, Emirhan Boz, Sercan Deniz (Kasımpaşa)

Kaynak: İHA
Türkiye KupasıKasımpaşaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 3 - Çorluspor 1947: 1 - Son Dakika
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