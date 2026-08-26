Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi yarın - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi yarın

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1. eleme turu kura çekimi yarın saat 14.00'te yapılacak, 40 takım katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.

Kura çekimine bu sezon profesyonel takımı olmayan illerden 20 Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) takımı ve TFF 3. Lig'de mücadele edecek 20 ekip katılacak.

Tek maç usulüne göre oynanacak 1. eleme turunda kazanan 20 takım, 2. eleme turuna yükselecek.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi yarın - Son Dakika

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