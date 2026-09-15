Ziraat Türkiye Kupası'nda 1923 Afyonkarahisar ve Söke 1970 Spor ilk eleme turunu geçti
Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu ilk gününde 2 maç oynandı. 1923 Afyonkarahisar, Ürgüpspor'u 2-1, Söke 1970 Spor ise Altay'ı 4-2 yenerek tur atladı; yarın 16 karşılaşma oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu ilk gününde 2 maç oynandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu heyecanı yaşanıyor. Bugün oynanan karşılaşmalarda 1923 Afyonkarahisar ile Söke 1970 Spor, rakiplerini eleyerek tur atladı. Bu turda 40 takım mücadele ediyor. Türkiye Kupası'nda yarın 16 karşılaşma oynanacak.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1923 Afyonkarahisar: 2 - Ürgüpspor: 1
Altay: 2 - Söke 1970 Spor: 4
Kaynak: İHA
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