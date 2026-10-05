Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi 72 takımla 9 Ekim'de yapılacak - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi 72 takımla 9 Ekim'de yapılacak

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Ziraat Türkiye Kupası üçüncü eleme turu kura çekimi, 9 Ekim Cuma günü saat 11.00'de TFF'nin Hasan Doğan tesislerinde yapılacak. Kuraya toplam 72 takım katılacak, üçüncü tur maçları 27-28-29 Ekim'de tek maç eleme usulüyle oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü eleme turu kura çekimi, 9 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, saat 11.00'de başlayacak.

Kuraya, ikinci eleme turunu geçecek 31 takım ve bu turdan itibaren katılacak 41 ekip olmak üzere toplam 72 takım katılacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak üçüncü tur müsabakaları, 27-28- 29 Ekim'de oynanacak.

Kaynak: AA
Türkiye Futbol FederasyonuTürkiye KupasıHasan Doğan29 EkimSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi 72 takımla 9 Ekim'de yapılacak - Son Dakika
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