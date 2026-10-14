Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu programı açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu programı açıklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu müsabakalarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu müsabakalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre karşılaşmalar, 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Müsabakaların programı şöyle:

27 Ekim Salı:

13.00 Ağrı 1970 Spor-İstanbulspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.30 Etimesgutspor-Gaziantep FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 İnegöl Kafkasspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (İnegöl İlçe)

15.00 Adana Adaletgücüspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

15.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Muşspor (Mersin)

15.00 Seza Çimento Elazığspor-Açıkalın Erciyes 38 (Elazığ Atatürk)

15.00 Orduspor 1967-Artı Değer Vanspor (Ordu 19 Eylül)

15.00 SMS Grup Sarıyer-Ayvalıkgücü Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

15.30 Boluspor-Karşıyaka (Bolu Atatürk)

18.00 Kocaelispor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Kocaeli)

20.30 Corendon Alanyaspor-12 Bingölspor (Alanya Oba)

28 Ekim Çarşamba:

13.30 Kars 36 Spor-Antalyaspor (Kars Atletizm Sahası)

13.30 Ankara Demirspor-Gemlik Sümerbeyspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 Pazarspor-Aliağa Futbol (Pazar İlçe)

13.30 Ankaraspor-Kırklarelispor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

13.30 GMG Kastamonuspor-Erzincan Futbol Yatırımları (Gazi)

13.30 Düzce Cam Düzcespor-Isbaş Isparta 32 Spor (Düzce Şehir)

13.30 Güzide Gebzespor-Malatya Yeşilyurtspor (Gebze Alaettin Kurt)

13.30 Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Silivri Müjdat Gürsu)

13.30 Serikspor-Hakkari Zapspor (Serik İsmail Oğan)

13.30 Sultan Su İnegölspor-Sebatspor (İnegöl İlçe)

13.30 Eskişehir Anadoluspor-68 Aksaray Belediyespor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

15.00 Adana 01 FK-Kütahyaspor (Yeni Adana)

15.00 Balıkesirspor-Arkent Arnavutköy Belediyespor (Balıkesir Atatürk)

15.00 Karabük İdmanyurduspor-Ekinciler İskenderunspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Menemen FK-Karacabey Belediyespor (Menemen İlçe)

15.00 Eminevim Ümraniyespor-Küçükçekmece Sinopspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Gölcükspor (11 Nisan)

15.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Somaspor (Yusuf Ziya Öniş)

15.30 Fethiyespor-Eyüpspor (Fethiye İlçe)

18.00 Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor (Yeni Sakarya Atatürk)

20.30 52 Orduspor FK-KCT 1461 Trabzon FK (Ordu 19 Eylül)

29 Ekim Perşembe:

13.30 Bitlis 1916 Spor-Metro Holding Kayserispor (Eren)

15.30 Gençlerbirliği-H.Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor (Eryaman)

18.00 Kasımpaşa-Çorluspor 1947 (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Prof. Dr. Fethi Heper)

Kaynak: AA
Türkiye KupasıSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sonbahar bitti, kış başladı Kar 20 santimetreye ulaştı Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Barcelona taraftarından RAMS Park’ta olay hareket Barcelona taraftarından RAMS Park'ta olay hareket
Halk TV’ye kayyum sonrası gündem olan görüntü CHP’den açıklama var Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var
13 yaşındaki kızın trajik sonu Nedeni isyan ettirecek cinsten 13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
13:41
Maç bitti ama gitmediler Barcelona’dan Galatasaray’a sürpriz ziyaret
Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
13:08
Tokat’ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme İlk bulgular farklı çıktı
Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı
13:05
İstanbul’da asıl tehlike şimdi başlıyor Saat verdiler, radara da yansıdı
İstanbul'da asıl tehlike şimdi başlıyor! Saat verdiler, radara da yansıdı
12:28
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
12:25
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
11:45
Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu
Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 13:54:20. #.0.2#
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu programı açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei