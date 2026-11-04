Ziraat Türkiye Kupası'nda 54 takımın 4. eleme turu eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 54 takımın 4. eleme turu eşleşmeleri belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası\'nda 54 takımın 4. eleme turu eşleşmeleri belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü eleme turu kura çekimi bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Kura çekiminde 54 takımın 5'inci eleme turuna yükselmek için mücadele edeceği eşleşmeler belirlendi; maçlar 1, 2 ve 3 Aralık 2026'da oynanacak.

ZİRAAT Türkiye Kupası 4'üncü eleme turu kura çekimi, bugün saat 15.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekim törenine TFF 2'nci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk ve İdari İşlerden Sorumlu yönetici Fuat Göktaş, TFF 2'nci Lig, 3'üncü Lig ve Amatör Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akyüz ve kulüp yöneticileri katıldı.

Açılış konuşması yapan TFF 2'nci Başkan Vekili Fuat Göktaş, "Bu yıl rekabetin ve heyecanın her geçen sezon daha arttığı Ziraat Türkiye Kupası'nın 67'nci sezonunu gerçekleştiriyoruz. Kupamızın bugüne kadar uzanan tarihinde mücadele eden, organizasyonun marka değerine katkı sunan futbolcularımıza, teknik heyetlerimize, kulüp yöneticilerimize ve futbolun asıl sahibi olan taraftarlarımıza, bu organizasyona emek veren tüm futbol paydaşlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Ziraat Türkiye Kupası kulüplerimize UEFA Avrupa Ligi'ne katılma ve Turkcell Süper Kupa'da mücadele etme fırsatı sunarken, her takımımıza ve futbolcumuza kendi başarı hikayesini yazma imkanı tanımaktadır. Bu sezon da gelenek değişmeyecektir. Takımlarımız ve futbolcularımız mücadeleleri ve elde edecekleri sonuçlarla futbol tarihindeki yerlerini alacaklardır. Türkiye'yi kucaklayan ve ülkemizin tüm şehir ve ilçelerindeki futbol kültürünü tek bir organizasyonda toplayan Ziraat Türkiye Kupası'nda yavaş yavaş en zor turlara geliyoruz. Dördüncü eleme turuna, üçüncü eleme turu müsabakalarını kazanan 36 takımımızın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 7 ve Trendyol 1'inci Lig'den 11 takımımız da dahil olacak. 54 takım 5'inci eleme turuna yükselme mücadelesi verecek. Sezon sonunda ise toplamda 146 takımımız kupada yer almış olacak. Kupada yer alan bütün kulüplerimize futbolumuza ve kupanın marka değerine katkıları nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.

Kura çekiminin ardından oluşan eşleşmeler ise şu şekilde:

Orduspor 1967 - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

Gemlik Sümerbey Futbol - Çaykur Rizespor

Karacabey Belediyespor - Arca Çorum FK

Keçtaş Ankara Keçiörengücü – Mardin 1969 Spor

Antalyaspor – Bursa Yıldırım Spor Kulübü

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Eminevim Ümraniyespor

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri - Samsunspor

Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor - Erzurumspor FK

Bodrum FK – Eskişehirspor

İsbaş Isparta 32 Spor - Corendon Alanyaspor

MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği

Manisa FK – Sebat Spor

Kct 1461 Trabzon FK - Sms Grup Sarıyer

Silivrispor – Bursaspor

Kocaelispor – Serik Spor

Adana 01 FK - Turka Esenler Erokspor

Balıkesirspor – İstanbulspor

Ekenler Beton Sivasspor – Muğlaspor

Bandırmaspor – Ankaraspor

Göztepe – Açıkalın Erciyes 38 Futbol SK

Batman Petrol Spor – Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü

Erzincan Futbol Yatırımları - Orfa Yapı Pendikspor

Gaziantep FK – Aliağa Futbol

Eyüspor – Muş Spor

Amed Sportif Faaliyetler – Karşıyaka

Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü – Kasımpaşa

Karabük İdman Yurdu - Tümosan Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü eleme turu müsabakaları 1, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: DHA
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