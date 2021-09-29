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Ziraat Türkiye Kupasında Bergama Belediyespor penaltılarla güldü - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupasında Bergama Belediyespor penaltılarla güldü

29.09.2021 18:00
Ziraat Türkiye Kupasında Bergama Belediyespor penaltılarla güldü, System.String[]

İZMİR (İHA) – Bergama Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Sancaktepe'yi penaltılarla eleyerek bir üst tura çıktı.

İZMİR (İHA) – Bergama Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Sancaktepe'yi penaltılarla eleyerek bir üst tura çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Bergama Belediyespor, Menemen İlçe Stadında Sancaktepe'yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı, Cemilcan Eryılmaz'ın 5. dakikada attığı golle konuk ekip üstünlüğü ile tamamlandı. Bergama Belediyespor, 77. dakikada Şerafettin Bodur ile bulduğu golle maçı 1-1'lik skorla tamamladı.

15'er dakikalık uzatma devreleri de 1-1'lik beraberlikle tamamlanınca seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan İzmir ekibi, bir üst tura adını yazdırdı. - İZMİR

Ziraat Türkiye Kupasında Bergama Belediyespor penaltılarla güldü
Ziraat Türkiye Kupasında Bergama Belediyespor penaltılarla güldü
Ziraat Türkiye Kupasında Bergama Belediyespor penaltılarla güldü
Ziraat Türkiye Kupasında Bergama Belediyespor penaltılarla güldü

Bergama Belediyespor, Türkiye Kupası, Sancaktepe, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupasında Bergama Belediyespor penaltılarla güldü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupasında Bergama Belediyespor penaltılarla güldü - Son Dakika
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