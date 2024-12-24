Zirvede Fenerbahçe'nin yıldızı var: İşte Süper Lig'de değeri en çok düşen futbolcular - Son Dakika
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Spor

Zirvede Fenerbahçe'nin yıldızı var: İşte Süper Lig'de değeri en çok düşen futbolcular

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Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Değeri en çok düşen futbolcular listesinin zirvesinde Fenerbahçe'den Cengiz Ünder bulunuyor. İşte diğer isimler...

24.12.2024 14:51
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Trendyol Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Son değişimin ardından değeri en çok düşen futbolcular da belli oldu.

ZİRVEDE CENGİZ VAR

Listenin ilk sırasında Fenerbahçe'den Cengiz Ünder yer aldı. Süper Lig'de top koşturan futbolcuların piyasa değerleri güncellendi.

İşte değeri en çok düşen futbolcular;

  • Enis Bardhi: 4.7 milyon euro (Değişim -1.3 milyon euro)
  • David Datro Fofana: 8.5 milyon euro (Değişim -1.5 milyon euro)
  • Hakim Ziyech: 5 milyon euro (Değişim -2 milyon euro)
  • Al-Musrati: 11 milyon euro (Değişim -2 milyon euro)
  • Rafa Silva: 12 milyon euro (Değişim -2 milyon euro)
  • Fred: 13 milyon euro (Değişim -2 milyon euro)
  • Mauro Icardi: 13 milyon euro (Değişim -2 milyon euro)
  • Victor Nelsson: 14 milyon euro (Değişim -2 milyon euro)
  • Sebastian Szymanski: 17 milyon euro (Değişim -2 milyon euro)
  • Cengiz Ünder: 7.5 milyon euro (Değişim -2.5 milyon euro)
Zirvede Fenerbahçe\'nin yıldızı var: İşte Süper Lig\'de değeri en çok düşen futbolcular

Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zirvede Fenerbahçe'nin yıldızı var: İşte Süper Lig'de değeri en çok düşen futbolcular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Behzat:
    cengiz önder çoptur. 2 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YA SAKAMISINIZ NE 7.5 USTE VERIP GONDERIRIM 1 0 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Suriye sığınmacılarından takım kursa daha başarılı olurlar. :)) 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Zirvede Fenerbahçe'nin yıldızı var: İşte Süper Lig'de değeri en çok düşen futbolcular - Son Dakika
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