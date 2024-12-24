Zirvede Fenerbahçe\'nin yıldızı var: İşte Süper Lig\'de değeri en çok düşen futbolcular

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Trump göreve geleceği ilk gün yapacağı şeyi açıkladı: Bu deliliğe son vereceğim

Almanya\'da krize neden oldu

Trendyol Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Son değişimin ardından değeri en çok düşen futbolcular da belli oldu.

ZİRVEDE CENGİZ VAR

Listenin ilk sırasında Fenerbahçe'den Cengiz Ünder yer aldı. Süper Lig'de top koşturan futbolcuların piyasa değerleri güncellendi.

İşte değeri en çok düşen futbolcular;