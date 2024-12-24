Trendyol Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Son değişimin ardından değeri en çok düşen futbolcular da belli oldu.
Listenin ilk sırasında Fenerbahçe'den Cengiz Ünder yer aldı. Süper Lig'de top koşturan futbolcuların piyasa değerleri güncellendi.
İşte değeri en çok düşen futbolcular;
Son Dakika › Spor › Zirvede Fenerbahçe'nin yıldızı var: İşte Süper Lig'de değeri en çok düşen futbolcular - Son Dakika
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