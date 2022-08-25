Çaycumaspor'da ilk transfer gerçekleşti - Son Dakika
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Çaycumaspor'da ilk transfer gerçekleşti

25.08.2022 20:34
Çaycumaspor'da ilk transfer gerçekleşti

Zonguldak Süper Amatör Lig takımlarında Çaycumaspor ilk transferini Gelikspor'da forma giyen futbolcu Furkan Tezcan ile gerçekleştirdi.

Zonguldak Süper Amatör Lig takımlarında Çaycuma spor ilk transferini Gelikspor'da forma giyen futbolcu Furkan Tezcan ile gerçekleştirdi.

Çaycumaspor Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Belediye Başkanı Burhan Sezgin'i ziyaret etti. Çaycumaspor Kulüp Başkanı Enes Eser, destek ziyaretlerine başladı. Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin'i makamında ziyaret eden Enes Eser, Gelikspor forması giyen başarılı futbolcu Furkan Tezcan'ın transfer konusu görüşüldü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burhan Sezgin; "Çaycumaspor Kulüp Başkanı Sayın Enes Eser beyefendi ve birbirinden değerli yönetimi belediyemizi ziyaret ederek, futbolcumuz Furkan Tezcan'ı Çaycuma spor kulübüne transferi gerçekleştirdi. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bu yönetimin Çaycuma spora ve spor camiasına çok değer katacağından eminim. Kendilerine başarılar diler, bu nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Yapılan transfer ile Furkan Tezcan Çaycumaspor formasıyla 2022-2023 futbol sezonunda sahada olacak. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Burhan Sezgin, Zonguldak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaycumaspor'da ilk transfer gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaycumaspor'da ilk transfer gerçekleşti - Son Dakika
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