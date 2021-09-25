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Zonguldak'ta, Elazığ kürsüde - Son Dakika

Zonguldak'ta, Elazığ kürsüde

25.09.2021 14:33
Zonguldak'ta, Elazığ kürsüde, System.String[]

Zonguldak'ta 18-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Büyükler Ferdi Boks Türkiye Şampiyonası'nda Elazığlı 3 sporcu, Türkiye derecesi elde etti.

Zonguldak'ta 18-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Büyükler Ferdi Boks Türkiye Şampiyonası'nda Elazığlı 3 sporcu, Türkiye derecesi elde etti.

Zonguldak'ta 18-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Büyükler Ferdi Boks Türkiye Şampiyonası'na Elazığ damgasını vurdu. Elazığ Belediyespor sporcusu 63 kiloda Gizem Özer; Türkiye şampiyonu, Telekomspor sporcusu 60 kiloda Aylin Özçelik; Türkiye ikincisi, Elazığ Belediyespor sporcusu 92 kiloda ağır sıklet Hamza Kendircioğlu da Türkiye üçüncüsü oldu.

Konu ile ilgili bilgi veren Antrenör Cemil Döndü, sporcuları tebrik ederek, "Elazığ'da yapılan şampiyonada da hedeflerimiz vardı, bugün Zonguldak'ta da madalyayla döneceğimize emindim. Çok şükür, Gizem şampiyon oldu, Aylin ikincimiz, Hamza kardeşimde üçüncü oldu. Madalyalarla Elazığ'a döneceğiz. Gururluyuz mutluyuz. Bir sonraki hedefimiz Avrupa şampiyonası inşallah, bir kez daha sporcularımı yürekten kutluyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Elazığ İl Müdürü Abdulsamet Eren de, "Daha öncede belirttiğim gibi ilimizde boks kültürünün Elazığ'da geçmişe dayandığını biliyoruz. Milli takım standartlarında tefrişatını tamamladığımız Çok Amaçlı Spor Merkezimizde adeta sporcu fabrikası gibi çalışıyor, elde edilen derecelerde de emeklerimizin karşılığını almanın sevincini yaşıyoruz. Şehrimizi temsilen müsabakalara katılan sekiz sporcumuzdan dördü çeyrek finale çıktı, iki sporcumuz tur atlamıştı, bugün gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren sporcularımız belli oldu. Türkiye şampiyonasında dereceye giren sporcularımızdan 63 kiloda Gizem Özer Türkiye şampiyonu, 60 kiloda Aylin Özçelik Türkiye ikincisi ve 92 kiloda Hamza Kendircioğlu Türkiye üçüncü olarak bizleri gururlandırmıştır. Antrenörümüz Cemil Döndü hocamıza emeklerinden dolayı kutluyor, Elazığ Belediyespor Kulübü, Telekomspor Kulübüne katkı ve desteklerinden ötürü ayrıca teşekkür ediyor, sporcularımızı yürekten kutluyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

Zonguldak'ta, Elazığ kürsüde
Zonguldak'ta, Elazığ kürsüde
Zonguldak'ta, Elazığ kürsüde
Zonguldak'ta, Elazığ kürsüde

Zonguldak, Türkiye, Elazığ, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Zonguldak'ta, Elazığ kürsüde - Son Dakika Spor


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