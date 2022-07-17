Aşağıdağ köyünde Yedigelli ile Hacılı köyleri takımları arasında oynanan müsabakada, komite üyesi de olan 3 futbolcu arasında çıkan tartışma, çevredeki bazı kişilerin de dahil olmasıyla taşlı yumruklu kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Son dakika haberi! ZONGULDAK - Futbol turnuvasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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