Son dakika haberi! ZONGULDAK - Futbol turnuvasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! ZONGULDAK - Futbol turnuvasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

17.07.2022 16:56

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla köyler arasında düzenlenen geleneksel futbol turnuvasında çıkan kavgada 5 kişi hafif yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla köyler arasında düzenlenen geleneksel futbol turnuvasında çıkan kavgada 5 kişi hafif yaralandı.

Aşağıdağ köyünde Yedigelli ile Hacılı köyleri takımları arasında oynanan müsabakada, komite üyesi de olan 3 futbolcu arasında çıkan tartışma, çevredeki bazı kişilerin de dahil olmasıyla taşlı yumruklu kavgaya dönüştü.

Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlanan kavgada 5 kişi çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Ambulanslarla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Futbol turnuvasına ara verilirken, bölgeye tedbir amaçlı komando ile komşu birliklerde görevli 4 jandarma asayiş timi sevk edildi.

Kavgaya karıştığı gerekçesiyle karakola götürülen 2 kişi, jandarmadaki ifadelerinin ardından salıverildi.

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi! ZONGULDAK - Futbol turnuvasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! ZONGULDAK - Futbol turnuvasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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