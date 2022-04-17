Zonguldak'ta genç basketbolcular "şut kampı"nda atışlarını geliştirdi - Son Dakika
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Zonguldak'ta genç basketbolcular "şut kampı"nda atışlarını geliştirdi

17.04.2022 15:47
Zonguldak'ta genç basketbolcular "şut kampı"nda atışlarını geliştirdi

Zonguldak'ta basketbola gönül veren gençler, şut kampında doğru atış tekniklerini öğrendi.

Zonguldak'ta basketbola gönül veren gençler, şut kampında doğru atış tekniklerini öğrendi.

Zonguldak Basket Spor Kulübü tarafından Fener Sporcu Fabrikası Antrenman Salonu'nda düzenlenen "Zonguldak Basket ile Şut Kampı" etkinliğine katılan sporcular, eski başantrenörlerden Murat Özyer ve eski milli basketbolcu Derya Taşçı Özyer'in bilgi ve tecrübelerinden faydalandı.

İki gün süren ve 35 sporcunun katıldığı etkinlikte sporcular, doğru ve etkili şut atış tekniği ile atışlar gerçekleştirdi.

Sporcuların ailelerin de ilgi gösterdiği etkinlikte, genç sporcular hem eğlendi, hem de kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

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Basketbolcu, Murat Özyer, Fenerbahçe, Zonguldak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Zonguldak'ta genç basketbolcular 'şut kampı'nda atışlarını geliştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta genç basketbolcular "şut kampı"nda atışlarını geliştirdi - Son Dakika
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