Zonguldak'ta Spor Tutkunları Bir Araya Geliyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta Spor Tutkunları Bir Araya Geliyor

Zonguldak\'ta Spor Tutkunları Bir Araya Geliyor
11.07.2026 11:22
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Zonguldak'ta farklı meslek gruplarından insanlar, 'Momentum Run' ile günlük stresi koşarak atıyor.

HÜSEYİN EKİNCİ - Zonguldak'ta farklı meslek gruplarından spor tutkunlarının bir araya geldiği topluluk, günlük hayatın stresini koşarak atıyor.

Liseden arkadaş olan sınıf öğretmeni 27 yaşındaki Kevser Özkan ile muhasebeci 27 yaşındaki İlayda Günaydın, spor yapmayı gündelik hayatın bir parçası haline getirmek, sporu kentle bütünleştirmek amacıyla yaklaşık 3 ay önce topluluk kurmaya karar verdi.

İki arkadaşın sosyal medya platformunda kurduğu "Zonguldak Momentum Run" topluluğuna kısa sürede dalgıç, mühendis, hemşire, doktor, akademisyen, diş hekimi ve öğretmen gibi farklı meslek gruplarından kişiler ile ev hanımları katıldı.

Gönüllülük esaslı yürütülen etkinliklerde zaman zaman 50 kişiye ulaşan 19 ila 51 yaş arasındaki topluluk, haftanın iki günü koşmak için Kozlu ilçesinde bir araya geliyor.

İş ve gündelik hayatın stresini atıp sosyalleşme imkanı bulan topluluk, her yaşta insanı topluluğa davet ederek spora teşvik ediyor.

"Yeni başladığımız yerde değiliz, ilerliyoruz"

Kevser Özkan, AA muhabirine, sporu çok sevdiklerini ve bu sevgiyi diğer insanlara da aşılamak istediklerini söyledi.

Koşu kulübü olarak yola çıktıklarından bahseden Özkan, "Sonra kentin doğal manzaraları çok olduğu için doğa yürüyüşlerine de gitmek istedik. Buna da talep çok oldu. Doğada meditasyon, nefes çalışmaları da yapıyoruz. Doğayla iç içe olmayı, sosyalleşmeyi isteyen herkes için varız." diye konuştu.

Özkan, ilk zamanlarda kendilerini yalnız bırakmak istemeyen arkadaş gruplarının topluluğa katıldığını anlatarak, zamanla katılımcı sayısının arttığını kaydetti.

Koşunun erişilebilir bir spor olduğuna işaret eden Özkan, şöyle devam etti:

"Ayakkabını alıp istediğin kadar, istediğin yerde koşabiliyorsun. Bunun yanında insanların sosyalleşme ihtiyacı da var. Bir topluluğa ait olmak istiyorlar. Koşu kulüpleri samimi sosyalleşmeyi içeriyor. Bu etkinliği insanların sosyalleşmesi, ufaktan da olsa spora başlaması için yaptık. Hiç koşmamış, hareket etmeyen insanların bizleri görüp o adımı atmalarını istiyoruz. Birkaç ay içerisinde kendilerini çok iyi hissedecekler. Yeni başladığımız yerde değiliz, ilerliyoruz."

İlayda Günaydın da topluluğun, sağlıklı yaşam için spor yapmak, insanları hareket etmeye teşvik etmek amacıyla kurulduğunu belirterek, iş yorgunluğuna rağmen buraya gelip koşan insanları görmekten mutlu oldukları kaydetti.

Günaydın, güzel dönüşler aldıkça motivasyonlarının arttığını, etkinliklerini çeşitlendirdiklerini, daha fazla sayıya ulaşmak istediklerini dile getirerek, "Sağlıklı, güzel bir ömür yaşamak, hayata enerji, mutluluk ve motivasyon katmak, yeni arkadaşlar edinmek için insanlar kulübümüze gelebilirler." dedi.

"Bu kültürü kentte birlikte güçlendirmek istiyoruz"

Yoga, pilates ve spinning (sabit bisikletlerle yapılan kardiyo egzersiz) eğitmeni Gülşah Topaloğlu ise sporu hayatın içine entegre etmeyi sevdiğini ve sporun birleştirici gücüne inandığını anlattı.

Toplulukla tanışmasının sosyal medya üzerinden gerçekleştiğini dile getiren Topaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zonguldak'ta bu tarz rekreatif (gönüllü yapılan fiziksel etkinlik) hareketlerin olmaya başlaması beni mutlu ediyor. Rekreatif etkinlikler kentte daha önce yoktu. Zonguldak'ta böyle bir kültür başladı. Farklı sebeplerden katılmak isteyip de gelemeyenler, daha önce hiç spor yapmadım düşüncesine ve kaygısına kapılanlar varsa lütfen gelin. Bu düşüncelerin sizi durdurmasına izin vermeyin. Burada bir yarış yok, kimse kimseden üstün değil. Birlikte hareket edip keyifli vakit geçirmek, bu kültürü kentte birlikte güçlendirmek istiyoruz."

Elektrik elektronik mühendisi Savaşcan Lavas da sosyal medyada yayınlanan paylaşımlardan etkilenerek topluluğa dahil olduğunu ifade ederek, "Burada olmak beni rahatlatıyor, işin bütün yorgunluğunu burada atıyorum ve enerjik oluyorum." dedi.

Ev hanımı Özlem Oral ise İstanbul'da yaşayan çocuklarının yanına gittiğinde bu tür etkinlikleri görüp etkilendiğini ve her zaman yapmak istediğini anlatarak, bunun Zonguldak'ta da gerçekleştirilmesinin kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Zonguldak, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zonguldak'ta Spor Tutkunları Bir Araya Geliyor - Son Dakika

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