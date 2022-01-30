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Zonguldakspor'un şampiyonluk öyküsü kitap oldu - Son Dakika

Zonguldakspor'un şampiyonluk öyküsü kitap oldu

30.01.2022 14:46
Zonguldakspor'un şampiyonluk öyküsü kitap oldu

Koray Atalı'nın 90'lı yılların son döneminde kulüpten çöpe atılan belgelerden yola çıkarak yazdığı "İşçi Milli Takımı Zonguldakspor – Biz de varız – Bir şampiyonluk öyküsü" adlı kitap, ZOKEV Yayınları arasında çıktı.

Koray Atalı'nın 90'lı yılların son döneminde kulüpten çöpe atılan belgelerden yola çıkarak yazdığı "İşçi Milli Takımı Zonguldakspor – Biz de varız – Bir şampiyonluk öyküsü" adlı kitap, ZOKEV Yayınları arasında çıktı. Kitapta, Zonguldakspor'un şampiyon olarak 1. Lig'e çıktığı 1973-74 sezonu tüm ayrıntılarıyla anlatılırken o yılların ülke ve Zonguldak panoraması da sunuluyor.

Işıkveren'de, 1979'da doğan Koray Atalı'nın, Zonguldakspor'un şampiyon olarak 1. Lig'e çıktığı 1973-74 sezonunda yaşananları anlattığı "İşçi Milli Takımı Zonguldakspor – Biz de varız – Bir şampiyonluk öyküsü" adlı kitabı, Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV) Yayınları arasında çıktı. Aydın, büyük boy 320 sayfalık kitabında, o yılların ülke ve kent panoramasını zengin belge ve arşiv bilgileriyle anlatırken, bizzat yaşayanların bile unuttuğu birçok olayı, tüm detaylarıyla ortaya koyuyor. Eski Spor Toto Teşkilat ve Futbol Federasyonu Başkanı Erdenay Oflas'ın önsözünü yazdığı kitabın arka kapağındaysa, Eski Zonguldak Belediyesi ve Zonguldakspor Başkanı Hüseyin Öztek'in bir yazısı yer alıyor.

Zonguldaspor'un "Kömürspor" olarak kurulduğu 1942 yılından bu yana tüm tarihini yazmak için yola çıkan Atalı, yalnızca 1973-74 yıllarında yaşanan olayların bir kitap konusu olabileceğine kanaat getirip, çalışmalarını bu doğrultuda hızlandırıyor. Büyük bir titizlikle yaptığı sekiz yıllık çalışma sonucunda, kaybolmaya yüz tutan bir tarihin ileriki kuşaklara aktarılması ve Zonguldak'ta sporun tarihi üzerine çalışacak insanlara kaynak olması umuduyla "İşçi Milli Takımı Zonguldakspor – Biz de varız – Bir şampiyonluk öyküsü" adlı kitabı ortaya çıkarıyor. - ZONGULDAK

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Zonguldakspor, Kitap, Milli, işçi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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