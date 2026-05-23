Zümra İm Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

23.05.2026 21:43
Frankfurt'ta gümüş madalya kazanan Zümra İm, hem mutlu hem de üzgün olduğunu ifade etti.

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nı kadın kumite 55 kiloda gümüş madalya ile tamamlayan milli sporcu Zümra Rezzan İm, hem mutlu hem de üzüntülü olduğunu söyledi.

Eissporthalle Frankfurt'ta çıktığı müsabaka sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan milli sporcu, "Hem çok üzgünüm hem çok mutluyum." dedi.

İlk kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ettiğini aktaran İm, "Buraya gelene kadar gerçekten çok çabaladım. Benim için büyükler kategorisinde bir ilkti. Hep olacaktı, olmadı. Sonunda buradayım ve başardım. Tabii ki tam anlamıyla başaramadım. Kendime, aileme, akrabalarıma ve hocalarıma verdiğim sözler vardı. Verdiğim sözleri tutamadığım için üzgünüm. Burada bitmeyecek, ben o altın madalyayı alacağım. Buna yürekten inanıyorum. Bana dua eden, destekleyen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Önlerinde Akdeniz Oyunları, seneye Avrupa Şampiyonası, dünya şampiyonası olduğunu hatırlatan ay-yıldızlı oyuncu; "Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek, bu kez altın madalya almak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ailesinin her zaman kendisine destek verdiğini anlatan İm, "Babam buraya beni desteklemeye geldi. Kendimi bu açıdan çok şanslı hissediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

