 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zverev, Alcaraz'ı mağlup ederek yarı finale çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Zverev, Alcaraz'ı mağlup ederek yarı finale çıktı

Avustralya Açık'ta düzenlenen turnuvada Alman tenisçi Alexander Zverev, İspanyol Carlos Alcaraz'ı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Zverev, finalde Rus Daniil Medvedev ile karşılaşacak.

Zverev, Alcaraz\'ı mağlup ederek yarı finale çıktı
24.01.2024 - 18:08,
Abone Ol

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İspanyol Carlos Alcaraz'ı eleyen Alman Alexander Zverev yarı finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada, tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Alcaraz ile 6 numaralı seribaşı Zverev, çeyrek finalde karşı karşıya geldi.

Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan Alcaraz'ı 6-1, 6-3, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup eden Zverev, 2020'nin ardından turnuvada ikinci kez yarı finale yükseldi.

Zverev, 2021 ve 2022 yıllarının finalisti 3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ile eşleşti.

İki raket daha önce 18 kez karşılaşırken, bunların 11'inde Medvedev korttan galibiyetle ayrıldı. Zverev ve Medvedev, ilk kez bir grand slam turnuvasında tur mücadelesi verecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Avustralya, Tenis, Turnuva, Maç, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Zverev, Alcaraz'ı mağlup ederek yarı finale çıktı - Son Dakika


21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 21:50:37. #1.13#
SON DAKİKA: Zverev, Alcaraz'ı mağlup ederek yarı finale çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement