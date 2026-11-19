Ağrı'nın Taşlıçay İlçesi Kaymakamlığı öncülüğünde hayata geçirilen “Taşlıçay İyilik Hareketi” projesi kapsamında, ilçede yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik hane ziyaretleri dördüncü haftasında da devam etti.

Taşlıçay ilçesinde Kaymakam Kübra BAKA KILIÇ öncülüğünde, ilçe müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde yaşlı vatandaşlarla bir araya gelinerek sohbet edildi, talep ve ihtiyaçları dinlendi. Büyüklerin karşılaştığı sorunların yerinde tespit edilmesi ve ilgili kurumların iş birliğiyle çözüm üretilmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde, gönül bağlarının güçlendirilmesine de önem verildi.

TAŞLIÇAY İYİLİK HAREKETİ KAPSAMINDA DÖRDÜNCÜ HAFTA ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Her hafta 30 haneyi ziyaret etmeyi hedefleyen proje ile yaşlı vatandaşların yalnız olmadıklarını hissetmeleri, ihtiyaçlarının yakından takip edilmesi ve devletin şefkatli elinin her haneye ulaşması amaçlanıyor.

Büyüklerin hayır dualarını almak, yüzlerinde tebessüm oluşturmak ve gönüllerine dokunmak amacıyla sürdürülen Taşlıçay İyilik Hareketi, toplumsal dayanışma, vefa ve gönül birliğini güçlendirerek ziyaretlerine devam ediyor.

Yapılan ziyaretler sonunda Kaymakam Kılıç “Bir kapıyı çalmak, bir gönüle dokunmak; bazen en büyük iyiliktir.” dedi.

Haber: Servet Arslan