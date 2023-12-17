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2023'te İnternet Kullanımı Artıyor, Büyüme Yavaşlıyor - Son Dakika
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2023'te İnternet Kullanımı Artıyor, Büyüme Yavaşlıyor

Yeni bir rapor, 2023 yılında çevrim içi etkinliğin arttığını ve büyümenin yavaşladığını ortaya koydu. Dakika başına yapılan Google aramaları ve e-posta sayısı artarken, tweet sayısı ve içerik akışı düşüş gösterdi. İnternet erişilebilirliği ise küresel çapta genişledi.

2023\'te İnternet Kullanımı Artıyor, Büyüme Yavaşlıyor
17.12.2023 - 13:13,
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İnternet kullanımını dakika dakika analiz eden yeni bir rapor, 2023 yılındaki çevrim içi etkinliği ortaya koydu. Veriler, birçok alanda kullanımın önemli ölçüde arttığını gösterirken, aynı zamanda büyümenin yavaşladığına işaret ediyor.

Bir dakikada 6,3 milyon Google araması yapılıyor

Araştırma grubu Domo tarafından hazırlanan "Veri Asla Uyumaz" raporunun 2023 baskısı hazırlandı. Buna göre geçtiğimiz yıl 231,4 milyon olan e-posta sayısının artık dakikada 241 milyon e-postaya yükseldiği belirtildi. Google aramaları ise her 60 saniyede 6,3 milyondan fazla sorguya çıkmış durumda.

2023'te İnternet Kullanımı Artıyor, Büyüme Yavaşlıyor

Para transferi uygulaması Venmo da önemli bir büyüme kaydetti. Buna göre uygulamada dakika başına 463 bin dolar tutarında transfer gerçekleştirdi. Bu, önceki yıl 30 bin dolar olan transfer ortalamasının bir hayli üzerinde.

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Ancak internetteki tüm verilerin büyüdüğünü söylemek mümkün değil. Örneğin, dakika başına gönderilen tweet sayısı bu yıl 360 bin ile geçen yıla kıyasla düşüş yaşadığı anlamına geliyor. Belki de daha çarpıcı olanı içerik akışındaki (YouTube videoları, Netflix filmleri vs) düşüş oldu. 2022'de dakikada 114 yıllık içerik izlenirken, 2023'te 43 yıla düştü.

İnternet erişilebilirliği de küresel çapta genişledi. On yıl önce yalnızca 2,1 milyar olan internet kullanıcı sayısı, günümüzde neredeyse 5,2 milyara çıkmış durumda.

2023'te İnternet Kullanımı Artıyor, Büyüme Yavaşlıyor

Rapor, internetteki çoğu sektörün hızla gelişmeye devam ettiğini gösteriyor. Ancak genişlemenin, bazı alanlarda tersine dönebileceğini de gözler önüne serdi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Google, Son Dakika

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