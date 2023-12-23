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2023 Yılının En İyi Google Chrome Uzantıları Açıklandı - Son Dakika
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2023 Yılının En İyi Google Chrome Uzantıları Açıklandı

Google, 2023 yılının en iyi Chrome uzantılarını listeledi. Yapay zeka destekli çeviri, metinden ses çevirme, iş başvurularını takip etme gibi özelliklere sahip uzantılar dikkat çekiyor.

2023 Yılının En İyi Google Chrome Uzantıları Açıklandı
23.12.2023 - 22:27,
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Önemli teknolojik gelişmelere sahne alan 2023 yılının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu doğrultuda dünyanın en büyük şirketleri, her sene olduğu gibi bu yıl da kendi alanlarıyla ilgili istatistikler paylaştı. Son olarak Google da buna dahil olarak 2023 yılının en iyi Chrome uzantılarını listeledi.

En iyi Google Chrome uzantıları (2023)

Google Chrome, günümüzde en çok kullanılan web tarayıcılarından biri konumunda. Sürekli olarak güncellenen ve geliştirilen tarayıcı, binlerce eklentiyle kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyor. Bilmeyenler için uzantılar, tarayıcıya ekstra özellikler kazandıran veya farklı işlevler ekleyen küçük programlardır.

Örnek vermek gerekirse reklam engelleme, tema değiştirme ve not alma gibi amaçlara hizmet eden uzantılar bulunuyor. Peki 2023 yılının en iyi Google Chrome uzantıları hangileri? İşte Google'ın açıkladığı o uzantılar…

Google Chrome'a "ne gerek vardı?" dedirten yeni bir özellik geliyor!

Scribe: Metinden yola çıkarak bir kılavuz oluşturur.

DeepL Translate: Yapay zeka destekli çeviri uzantısı.

Quillbot: Birkaç dakikada e-posta oluşturabilmenizi mümkün kılar.

Sider: Yeni bir sekmeye gerek kalmadan yan pencereden ChatGPT ve Google Bard aracını kullanmanızı sağlar.

Teal: Bütün iş başvurularınızı bir yerden takip edebilmenizi sağlar.

Transkriptor: Sesi metne çevirir. Toplantılar sırasında iş notlarını almak için kullanabilirsiniz.

Bonjourr: Tarayıcı ana sayfasını daha detaylı düzenleyebilmenizi mümkün kılar.

Speechify: Ünlülerin sesleri de dahil olmak üzere doğal sesler ve aksanlar kullanarak makaleleri, e-postaları ve PDF'leri metinden sese çevirir.

Equalizer: Dinlenen sesin kalitesini artırır.

Boxel 3D: Canınız sıkıldığında veya yorulduğunuzda basit oyunlara ulaşabilmenizi sağlar.

Coupert: İnternet üzerinden bir ürün satın almak istediğinizde kullanabileceğiniz bütün promosyon kodlarını listeler.

Uzantılara baktığımızda pek çoğunun yapay zekadan destek aldığını söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin en sevdiğiniz uzantı hangisi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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