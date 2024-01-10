2024 Trafik Cezaları Listesi ve Zam Oranları

2024 itibariyle trafik cezalarına %58,46 oranında zam geldi. Radar cezası, kırmızı ışıkta geçme cezası, alkollü araç kullanma cezası, ehliyetsiz araç kullanma cezası gibi en çok merak edilen trafik cezalarının yanı sıra 2024 zamlı trafik cezalarının tam listesini sizler için hazırladık. Gelin 2024 trafik cezaları listemize bakalım.

2024 Trafik cezaları tam liste!

Kırmızı ışıkta geçmek: 1.507 TL

Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma): 6.440 TL

Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma): 8.075 TL

Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma ve fazlası): 12.978 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak: 12.978 TL

Emniyet kemeri kullanmamak: 691 TL

Emniyet şeridini ihlal etmek: 6.440 TL

Taşıma kapasitesinin üzerinde yolcu almak: 540 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanmak: 1.507 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak: 1.507 TL

Drift atmak: 32.234 TL

Çakarlı araba kullanmak: 6.440 TL

Muayenesiz araç kullanmak: 1.507 TL

Abartı egzoz veya cam filmi kullanmak: 1.507 TL

Engelliler için ayrılan alana park etmek: 1.383 TL

Hatalı park etmek: 691 TL

Işık donanımının çalışmaması: 691 TL

Trafik sigortası yaptırmamak: 691 TL

Hatalı şerit değiştirmek: 1.507 TL

Takip mesafesini ihlal etmek: 691 TL

Motosiklette kask kullanmamak: 691 TL

Süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak: 2.610 TL

Hız sınırını %10 ile %30'a kadar aşmak: 1.507 TL

Hız sınırını %30 ile %50'ye kadar aşmak: 3.136 TL

Hız sınırını %50'den fazla aşmak: 6.440 TL

Yasak olan yerde sollama yapmak: 1.507 TL

Peki 2023 yılında trafik cezaları ne kadardı? Merak edenler için işte 2023 trafik cezaları.

Kırmızı ışıkta geçmek: 951 TL

Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma): 4.064 TL

Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma): 5.096 TL

Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma ve fazlası): 8.190 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak: 8.190 TL

Emniyet kemeri kullanmamak: 436 TL

Emniyet şeridini ihlal etmek: 4.064 TL

Taşıma kapasitesinin üzerinde yolcu almak: 341 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanmak: 951 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak: 951 TL

Drift atmak: 20.342 TL

Çakarlı araba kullanmak: 4.064 TL

Muayenesiz araç kullanmak: 951 TL

Abartı egzoz veya cam filmi kullanmak: 951 TL

Engelliler için ayrılan alana park etmek: 873 TL

Hatalı park etmek: 436 TL

Işık donanımının çalışmaması: 436 TL

Trafik sigortası yaptırmamak: 436 TL

Hatalı şerit değiştirmek: 951 TL

Takip mesafesini ihlal etmek: 436 TL

Motosiklette kask kullanmamak: 436 TL

Süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak: 1.647 TL

Hız sınırını %10 ile %30'a kadar aşmak: 951 TL

Hız sınırını %30 ile %50'ye kadar aşmak: 1.979 TL

Hız sınırını %50'den fazla aşmak: 4.064 TL

Yasak olan yerde sollama yapmak: 951 TL

Togg T10X ile Togg T10F arasındaki farklar neler?

Trafik cezası ne zaman ödenmeli?

Trafik cezası size tebliğ edildikten sonra cezayı 30 gün içinde ödemeniz gerekir. Cezayı 15 gün içinde öderseniz %25'lik indirimden yararlanırsınız. 30 günlük sürenin aşılması durumunda faiz işlenmeye başlar.

Trafik cezasını nasıl ödeyebilirim?

Trafik cezasını, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi üzerinden, internet bankacılığı aracılığıyla veya vergi dairesi, PTT şubeleri ve banka şubelerine giderek ödeyebilirsiniz.

Trafik cezası nasıl sorgulanır?

Trafik cezanızı e-devlet üzerinden, EGM (emniyet genel müdürlüğü) sitesinden, GİB (gelir idaresi başkanlığı) sitesinden ve PTT sisteminden sorgulayabilirsiniz. E-Devlet sitesinde "trafik cezası sorgula" şeklinde arama yaparak sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

2024 trafik cezaları hakkında sizlerin görüşü nedir? Sizce bu cezalar caydırıcı mı?