5G ile Dijital Dönüşümde Önemli İlerleme - Son Dakika
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5G ile Dijital Dönüşümde Önemli İlerleme

5G ile Dijital Dönüşümde Önemli İlerleme
18.06.2026 17:03
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Osman Boyraz, Türkiye'nin yerli haberleşme sistemleriyle 5G teknolojisinde önemli adımlar attığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, 5G teknolojisi hakkında konuşarak, "Yerli ve milli haberleşme sistemleri ile dijital dönüşüm alanlarında ülkemiz önemli bir ilerleme kaydetmektedir" dedi.

Bakan Yardımcısı Boyraz, 'Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu' başlıklı seminer kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen programa AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük, il protokolü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

"5G teknolojisi, yerli ve milli haberleşme sistemleri ile dijital dönüşüm alanlarında da ülkemizde önemli bir ilerleme kaydetmektedir"

Bakan Yardımcısı Osman Boyraz konuşmasında, "Türkiye'nin ulaştırma, haberleşme ve lojistik alanlarında yürüttüğü projeler ekonomik büyümeye ve bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunmaktadır. Demiryolu yatırımlarımız kapsamında yüksek hızlı tren ağımızı genişletiyoruz. Yeni projelerle şehirlerarası ulaşım süreleri önemli ölçüde kısalacaktır. Lojistik merkez yatırımlarıyla Türkiye'nin uluslararası ticaret koridorlarındaki gücü artırılmaktadır. Bilecik açısından önem taşıyan Bozüyük Lojistik Merkezi Projesi'nin tamamlanmasıyla bölgenin lojistik kapasitesi artacak, sanayiye önemli katkılar sağlanacaktır. Havacılık, denizcilik, liman yatırımları, 5G teknolojisi, yerli ve milli haberleşme sistemleri ile dijital dönüşüm alanlarında da ülkemiz önemli bir ilerleme kaydetmektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonu güçlü ulaştırma ve haberleşme altyapısı üzerine inşa edilmektedir. Bu kapsamda sürdürülebilir ve çevreci ulaşım sistemleri öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır" dedi.

Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı tarafından Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'a hediye takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Teknoloji 5G ile Dijital Dönüşümde Önemli İlerleme - Son Dakika

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