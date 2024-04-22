7 Days to Die, 10 Yıllık Geliştirme Sürecinin Ardından 1.0 Sürümüne Hazırlanıyor - Son Dakika
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Teknoloji

7 Days to Die, 10 Yıllık Geliştirme Sürecinin Ardından 1.0 Sürümüne Hazırlanıyor

7 Days to Die, 10 Yıllık Geliştirme Sürecinin Ardından 1.0 Sürümüne Hazırlanıyor

Hayatta kalma oyunu 7 Days to Die, yaklaşık 10 yıllık geliştirme sürecinin ardından nihayet 1.0 sürümünü yayınlamaya hazırlanıyor. Geliştirici The Fun Pimps, oyunun Haziran ayında erken erişimden çıkacağını açıkladı. 7 Days to Die, 2013 yılında Kickstarter'da çıkış yapmış ve Steam'de erken erişime girmişti. Oyun, kıyamet sonrası zombi istilasına uğramış bir dünyada geçiyor ve sürekli olarak güncellenerek oyuncu kitlesi kazanmıştır. Steam'de eş zamanlı oyuncu sayısı yıllar içinde artmış ve hala düzenli olarak oyuncu çekmektedir. Haziran ayında yayınlanacak büyük güncellemeyle birlikte 7 Days to Die'ın 1.0 sürümü yayınlanacak ve erken erişimden ayrılacak. Bu sürümde yeni bir challenge sistemi ve genişletilmiş zombi varyantları gibi birçok ekleme ve iyileştirme bulunacak. Tam sürüm öncesinde oyunculara indirimli fiyattan satın alma fırsatı sunulacak ve Xbox Series X/S ve PS5 sürümleri de Temmuz ayında çapraz oyun desteğiyle piyasaya sürülecek.

22.04.2024 17:09
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Hayatta kalma oyunu 7 Days to Die, yaklaşık 10 yıllık geliştirme sürecinin ardından nihayet 1.0 sürümünü yayınlamaya hazırlanıyor. Geliştirici The Fun Pimps, oyunun Haziran ayında erken erişimden çıkacağını açıkladı.

7 Days to Die erken erişimden ayrılıyor

İlk olarak 2013 yılında Kickstarter'da çıkış yapan 7 Days to Die, aynı yılın sonlarında Steam'de erken erişime girdi. 10 yılı aşkın süre içerisinde, geliştirici The Fun Pimps oyunu sürekli olarak yeni beta sürümleriyle güncelledi.

Kıyamet sonrası zombi istilasına uğramış bir dünyada geçen açık dünya hayatta kalma oyunu, 2013'ten bu yana birçok yenilik aldı. Erken erişimde uzun süre kalmasına rağmen 7 Days to Die'ın kendine özel bir oyuncu kitlesi olduğunu söylemek mümkün.

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Steam'de eş zamanlı oyuncu sayısı ise yıllar içinde artarak 96 bin kullanıcının üzerinde oyuncuya ulaştı. Günümüzde bile 15 binden fazla oyuncuyu hala düzenli olarak kendine çekmeyi başarıyor.

The Fun Pimps, Haziran ayında yayınlanacak büyük güncellemeyle 7 Days to Die'ın 1.0 sürümünü yayınlamayı planlıyor. Bu kapsamda oyunun erken erişimden ayrılacağını da söylemek mümkün.

Geliştiricinin açıklamasına göre bu sürüm; yeni bir challenge sistemi ve genişletilmiş zombi varyantları gibi bir dizi ekleme ve iyileştirmeyle birlikte geliyor. Oyunun fiyatının Steam'de zamlanacağını da belirtelim.

7 Days to Die, 10 Yıllık Geliştirme Sürecinin Ardından 1.0 Sürümüne Hazırlanıyor

Tam sürüm öncesinde, 7 Days to Die'ın 22-28 Nisan tarihleri arasında büyük bir indirime gireceğini hatırlatalım. Bu da oyunculara zamlı fiyatlardan önce son şans anlamına geliyor. Xbox Series X/S ve PS5 sürümleri de Temmuz ayında çapraz oyun desteğiyle piyasaya sürülecek.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji 7 Days to Die, 10 Yıllık Geliştirme Sürecinin Ardından 1.0 Sürümüne Hazırlanıyor - Son Dakika

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