 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'de Covid-19 Vaka Artışıyla Birlikte Maske Zorunluluğu Yeniden Getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de Covid-19 Vaka Artışıyla Birlikte Maske Zorunluluğu Yeniden Getirildi

ABD'nin New York, Kaliforniya, Illinois ve Massachusetts eyaletlerinde Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle hastanelerde maske zorunluluğu tekrar uygulanmaya başlandı. Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) verilerine göre, Covid-19 ve mevsimsel grip nedeniyle hastaneye yatırılan kişi sayısında önemli bir artış yaşandı. Maske zorunluluğunun diğer kamusal alanlarda da genişlemesi bekleniyor.

ABD\'de Covid-19 Vaka Artışıyla Birlikte Maske Zorunluluğu Yeniden Getirildi
04.01.2024 - 22:29,
Abone Ol

Uzun zamandır sessizliğini koruyan Covid-19, ABD'deki bazı eyaletlerde yaşanan vaka artışı nedeniyle tekrar gündeme geldi. ABD'nin New York, Kaliforniya, Illinois ve Massachusetts eyaletlerindeki hastanelerde tekrar covid-19 maske zorunluluğu getirildi. Covid maske zorunluluğunun daha da genişlemesi bekleniyor.

Covid maske zorunluluğu tekrar getirildi!

ABD'nin birçok eyaletinde son dönemlerde Covid-19 ve mevsimsel grip nedeniyle birçok kişi hastaneye yatırıldı. Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC), Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan vakalarda artış eğilimi olduğunu bildirdi. Bunun üzerine ABD genelinde yerel yetkililer hastanelerde maske zorunluluğunu yeniden uygulamaya koydu.

ABD'de Covid-19 Vaka Artışıyla Birlikte Maske Zorunluluğu Yeniden Getirildi

New York eyaletinin sağlık yetkilisi Dr. Ashwin Vasan konuyla ilgili açıklama yaptı. Dün yapılan açıklamada, şehirdeki 11 devlet hastanesinde, 30 sağlık merkezinde ve 5 hasta bakım tesisinde maske takılmasının zorunlu hale getirildiği belirtildi. Los Angeles County yetkilileri ise, sağlık tesislerindeki tüm personele ve ziyaretçilere maske takma emri verdi.

COVID-19'un Eris Varyantı Türkiye'de görüldü! İşte detaylar

Vasan konuyla ilgili yaptığı açıklama da "Son istediğimiz şey personel sıkıntısı yaşamak. 2022'deki Omicron dalgasında, halkın yanı sıra sağlık çalışanlarımız da hastalandı" dedi. Hastanelerde maske zorunluluğun getirilmesinin bir nedeni de virüsün sağlık çalışanlarına bulaşmasını engellemek.

CDC'nin (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezileri) açıkladığı son verilere göre, 17-23 Aralık 2023 tarihlerinde Covid nedeniyle ülke genelinde 29 binden fazla kişi hastaneye kaldırıldı. Bir hafta öncesine göre hastaneye yatan kişi sayında yaklaşık %16'lık bir artış yaşandı. Bu da covid maske takma zorunluluğunun getirilmesinde önemli bir etken diyebiliriz. Bununla birlikte aynı dönemde ülke genelinde 14 bin 700'ün üzerinde kişi de gripten dolayı hastaneye kaldırıldı.

Maske takma zorunluluğu şuan sadece hastanelerde uygulanıyor. Ancak yetkililer önlemlerin diğer kamusal alanlarda da uygulamaya konulması için görüşmeler yapıyorlar.

Kış aylarında hortlayan Covid-19 virüsünün ülkemize sıçramamasını diliyoruz. Umarız ülkemizde yeni vakalar görülmez ve Türkiye'de covid maske zorunluluğu tekrar yaşanmaz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Kaliforniya, New York, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ABD'de Covid-19 Vaka Artışıyla Birlikte Maske Zorunluluğu Yeniden Getirildi - Son Dakika


21:40
Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30
Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var? Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21
Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
21:21
Sokak ortasında eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti Sokak ortasında eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
20:49
Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
19:47
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler
19:11
CHP lideri Özel'den 'Anayasa mitingi' çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01
İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi

Son Dakika
21:40 Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30 Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21 Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
21:21 Sokak ortasında eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
20:49 Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
19:47 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler
19:11 CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01 İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:52 Pakistan'ın Karaçi kentinde yangında 100'den fazla ev küle döndü
18:39 Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 23:05:42. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de Covid-19 Vaka Artışıyla Birlikte Maske Zorunluluğu Yeniden Getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement