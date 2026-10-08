ADÜ Hemşirelik Fakültesi\'nin sanal hasta simülasyonu projesi 1002-A desteği kazandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi akademisyenlerinin hazırladığı yapay zeka destekli sanal hasta simülasyonu projesi, 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Arş. Gör. Dr. Cihan Ektiricioğlu'nun yürütücülüğünü yaptığı proje, 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenecek. "Yapay Zeka Destekli Sanal Hasta Simülasyonunun Hemşirelik Öğrencilerinin Madde Kullanım Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Hemşirelik Bakım Performansı, Bilgi Düzeyi ve Damgalayıcı Tutumları Üzerindeki Etkisi: Üç Kollu Randomize Kontrollü Bir Çalışma" başlıklı projede, Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülengün Türk ve Arş. Gör. Dr. Ezgi Sarı ile İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Atiker araştırmacı olarak görev alıyor. Projeyle yapay zeka destekli sanal hasta simülasyonunun hemşirelik eğitiminde kullanımına ilişkin bilimsel kanıtların ortaya konulması hedefleniyor. Çalışmada hemşirelik öğrencilerinin madde kullanım bozukluğu olan bireylere yönelik bilgi düzeyleri ve bakım performanslarının geliştirilmesi, damgalayıcı tutumlarının ise azaltılması amaçlanıyor. Yapay zeka destekli sanal hasta simülasyonuyla öğrencilerin gerçek bir hasta ile karşılaşmadan önce güvenli ve kontrollü bir ortamda bakım sürecini deneyimlemeleri planlanıyor. Proje sonuçlarının, hemşirelik eğitiminde teknoloji destekli ve yenilikçi simülasyon uygulamalarının geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.