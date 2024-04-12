Teknoloji

Geçtiğimiz aylarda Microsoft, Age of Empires serisini mobile taşıyacağını açıklamıştı. Hatta ilk oynanış videosu da yayınlamıştı. Android ve iOS cihazlara sunulacak oyun merakla bekleniyorken Play Store üzerinden Android cihazlar için erken erişime açıldı. Peki nasıl oynanır? İşte ayrıntılar…

Age of Empires Mobile, Android cihazlara indirilebilir

Level Infinite tarafından geliştirilen Age of Empires Mobile, mobil oyuncuları da çekerek serinin popülaritesini giderek artıracak. iOS için App Store'da ön sipariş sürecinde olan yapım, kısa süre önce Android cihazlar için oynanabilir hale geldi.

Buraya tıklayarak Play Store sayfasına ulaşabileceğiniz ve Android cihazınıza indirebileceğiniz Age of Empires Mobile, oyunculara savaş alanında Barbarossa ve Saba Melikesi gibi tarihi kahramanları yönetme şansı veriyor. Oyunda Fransızlar, Romalılar, Çinliler ve Bizanslılar olmak üzere dört uygarlığın kontrol edilebildiğini görüyoruz.

Oyuncular yaşadı! GeForce Now kütüphanesine 10 yeni oyun ekleniyor

Oyun erken erişim olarak sunulduğu için optimizasyon sorunları, hatalar, eksik özellikler, grafik ve görsel sorunlar, içerik eksikliği ile karşılaşabilirsiniz. Oyunu oynamayı düşünüyorsanız bunları göz önünde bulundurmanızda fayda var.

Bilim insanları sınır tanımıyor: Age of Empires ile karınca savaştırdılar

Age of Empires Mobile, mobil platformlardaki strateji oyunları için büyük bir rekabet yaratacak gibi görünüyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni oyunu oynayacak mısınız? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.