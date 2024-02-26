Microsoft tarafından sunulan Age of Empires, gerçek zamanlı bir strateji oyunu serisi. İlk oyunu 1997 yılında piyasa sürülen seri, oyunculara tarih öncesi çağlardan modern dönemlere kadar uzun bir geniş bir zamanda çeşitli medeniyetleri yönetme imkanı tanıyor.
Tarihi dönemleri ve olayları da kapsayan Age of Empires serisinde birçok oyun ve içerik genişletme paketi bulunuyor. Bu da oyunculara uzun bir oynanış sunuyor. Peki dünyada bir hayli popüler olan Age of Empires serisinin oyuncu sayısı kaç? Microsoft açıkladı.
Age of Empires serisi, 50 milyon oyuncuya ulaştı
Bugün Microsoft, Age of Empires'ın resmi YouTube kanalı üzerinden bir canlı yayın gerçekleştirdi. Bu yayında yeni oyunlar ile ilgili önemli duyurular yapan şirket, tüm serinin toplamda 50 milyon oyuncuya ulaştığını açıkladı.
Microsoft, 50 milyon oyuncuyu kutlamak için bir kampanya da başlattı. Öyle ki bazı Age of Empires oyunları, Steam'de indirime girdi. Bu doğrultuda serisinin 2021'de piyasaya sürülen son oyunu Age of Empires 4, 39,99 dolardan 19,99 dolara düştü. Bu da 620 TL'ye tekabül ediyor.
Steam'de popüler oyunlar için büyük indirim! Mafia, BioShock ve dahası…
2019'da piyasaya sürülen Age of Empires 2: Definitive Edition ise 19,99 dolardan (620 TL) 9,99 dolara (310 TL) düştü.
Age of Empires oyunlarının indirimli fiyatları şu şekilde sıralandı;
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Age of Empires oyunlarını seviyor musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Age of Empires Serisi 50 Milyon Oyuncuya Ulaştı - Son Dakika AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayında mal varlığını kamuoyuyla paylaştı. Kurum, Ankara ve İstanbul'da evleri olduğunu, 1 tane arabaları olduğunu ve biraz da borçlarının bulunduğunu belirtti. Mansur Yavaş'ın mal varlığını açıklamasının ardından Kurum da mal varlığını açıkladı. Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, özel jette seyahat ederken çektiği bir videoyla kredi kartı taksitlerinin kaldırıldığını iddia ederek tepki gösterdi. Sarıgül, ekonomiyi ve yoksulluğu eleştirerek, ''Kredi kartları olmadan yaşamınızı geçindirebiliyor musunuz?'' diye sordu. Hakkari-Van kara yolunda bir minibüsün üzerine çığ düştü. Düşen çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı. Çığın altında kalan minibüsteki 1 kadın hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir açılışta yaptığı konuşmadaki ''İnşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı, Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz.'' sözlerine İBB Başkanı İmamoğlu yanıt verdi. İmamoğlu, ''Beni tehdit etmeye kalkma. Bugün yine itiraf etmiş beni engellediğini. 'Murat Kurum gelirse işler aksamaz' diyerek beni engellediğini itiraf etmiş. Bu milleti tehdit etmeyin.'' dedi. Arnavutköy'de vatandaşlarla buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptığı sırada AK Parti seçim aracı müzik çalarak geçti. "Saygı göstermeyi bilmiyorlar ama öğrenecekler" diyen İmamoğlu, AK Parti'nin seçim aracı ikinci kez geçince, "Benim memleketimin insanı ahlaklı, adaletli, vicdanlı insanı sever. Bunlara oy vermeyecek. Allah akıl versin." ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından paylaştığı şampiyonluk fotoğrafıyla Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Icardi, fotoğrafın altına "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf" notunu düştü. Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. Türkiye'nin de geçtiğimiz ay onay vermesi sonrası İsveç'in ittifaka katılması yönünde bir engel kalmamış oldu. Macaristan'ın da onay vermesi sonrası İsveç, ittifakın 32. üyesi olacak. Ünlü oyuncu Tolga Savacı, 60 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Savacı, Türk sinemasında birçok filmde rol aldı ve televizyon programları sundu. Savacı, ayrıca motosiklet yarışçılığı ve klasik otomobillerin bakımıyla da ilgileniyordu.
OyunNormal Fiyatıİndirimli FiyatıAge of Empires 439.99 dolar (1.250 TL)19.99 dolar (620 TL)Age of Empires 2: Definitive Edition19.99 dolar (620 TL)9.99 dolar (310 TL)Age of Empires: Definitive Edition19.99 dolar (620 TL)4.99 dolar (155 TL)
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Age of Empires oyunlarını seviyor musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Age of Empires Serisi 50 Milyon Oyuncuya Ulaştı - Son Dakika
AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayında mal varlığını kamuoyuyla paylaştı. Kurum, Ankara ve İstanbul'da evleri olduğunu, 1 tane arabaları olduğunu ve biraz da borçlarının bulunduğunu belirtti. Mansur Yavaş'ın mal varlığını açıklamasının ardından Kurum da mal varlığını açıkladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, özel jette seyahat ederken çektiği bir videoyla kredi kartı taksitlerinin kaldırıldığını iddia ederek tepki gösterdi. Sarıgül, ekonomiyi ve yoksulluğu eleştirerek, ''Kredi kartları olmadan yaşamınızı geçindirebiliyor musunuz?'' diye sordu.
Hakkari-Van kara yolunda bir minibüsün üzerine çığ düştü. Düşen çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı. Çığın altında kalan minibüsteki 1 kadın hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir açılışta yaptığı konuşmadaki ''İnşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı, Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz.'' sözlerine İBB Başkanı İmamoğlu yanıt verdi. İmamoğlu, ''Beni tehdit etmeye kalkma. Bugün yine itiraf etmiş beni engellediğini. 'Murat Kurum gelirse işler aksamaz' diyerek beni engellediğini itiraf etmiş. Bu milleti tehdit etmeyin.'' dedi.
Arnavutköy'de vatandaşlarla buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptığı sırada AK Parti seçim aracı müzik çalarak geçti. "Saygı göstermeyi bilmiyorlar ama öğrenecekler" diyen İmamoğlu, AK Parti'nin seçim aracı ikinci kez geçince, "Benim memleketimin insanı ahlaklı, adaletli, vicdanlı insanı sever. Bunlara oy vermeyecek. Allah akıl versin." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından paylaştığı şampiyonluk fotoğrafıyla Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Icardi, fotoğrafın altına "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf" notunu düştü.
Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. Türkiye'nin de geçtiğimiz ay onay vermesi sonrası İsveç'in ittifaka katılması yönünde bir engel kalmamış oldu. Macaristan'ın da onay vermesi sonrası İsveç, ittifakın 32. üyesi olacak.
Ünlü oyuncu Tolga Savacı, 60 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Savacı, Türk sinemasında birçok filmde rol aldı ve televizyon programları sundu. Savacı, ayrıca motosiklet yarışçılığı ve klasik otomobillerin bakımıyla da ilgileniyordu.
Sizin düşünceleriniz neler ?