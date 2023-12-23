Manuel vitesli araçlarda kullanıcıya otomatiğe benzer bir sürüş deneyimi sunan Akıllı Debriyaj Sistemi işleyişini ve kurulumunu yerinde inceledik, arabamıza yokuş kalkış desteği ekledik.
Arabamıza akıllı debriyaj sistemi ekledik
Sistem, debriyaj pedalına basma ve senkronizasyon gibi zorlukları ortadan kaldırarak sürüş konforunu artırıyor. Aracın orijinal yapısını koruyarak monte edilmesi, kullanıcıya konfor sağlarken aracın değerini de koruyor.
Aynı zamanda debriyaj balatasının ömrünü uzatarak bakım maliyetlerini düşürür. Her araca özel tasarlanmış ürünler sunmasıyla özelleştirilebilirlik imkanı sağlıyor ve istenildiğinde otomatikten manuele geçiş yapılabiliyor. Yasal ve teknik gerekliliklerde sorun çıkarmaz, ruhsata işletme ihtiyacı olmaz ve periyodik bakıma gerek duymuyor.
Akıllı debriyaj sistemi avantajları
Otomatiğe yakın sürüş keyfi
Aracın orijinalliği bozulmadan montaj
Baskı balatanın ömrünü uzatır
Her araca özel, fabrikasyon gibi özel tasarımlı ürünler
İstendiğinde otomatikten manuele geçebilme özelliği
Ruhsata işletme ihtiyacı yok
Muayeneden manuele alıp geçilebilir
Periyodik bakıma ihtiyaç olmayan sistem
Uzun ömürlü
Müsteriye açık yazılım
Kendinize özgü sürüş tarzınıza göre ayar yapabilme imkanı
Türkçe sesli komutlarla sürücüyü yönlendirme (Asistan Özelliği)
Hazır sürüş modları
Arıza durumunda görsel olarak arızasını bildirir
2 yıl ya da 100 bin km garanti
Uygun fiyatlı ve bol yedek parça
Yaygın servis ağı
Her bayide test sürüşü imkanı
Müşteri odaklı özellikler sunarak kullanıcıların tercihlerine göre ayarlar yapmasına ve Türkçe sesli komutlarla kolay kullanım sağlamasına imkan tanıyor. Ayrıca arıza durumlarında görsel uyarılar verir ve 2 yıl veya 100 bin km garantisiyle güven veriyor. Uygun fiyatlı yedek parçaları ve yaygın servis ağıyla desteklenirken, her bayide test sürüşü imkanı sunuyor.
Son Dakika › Teknoloji › Akıllı Debriyaj Sistemi: Manuel Vitesli Araçlara Otomatiğe Benzer Sürüş Deneyimi - Son Dakika