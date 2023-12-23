 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Akıllı Debriyaj Sistemi: Manuel Vitesli Araçlara Otomatiğe Benzer Sürüş Deneyimi - Son Dakika
Üye Girişi

Akıllı Debriyaj Sistemi: Manuel Vitesli Araçlara Otomatiğe Benzer Sürüş Deneyimi

Akıllı Debriyaj Sistemi, debriyaj pedalına basma ve senkronizasyon gibi zorlukları ortadan kaldırarak sürüş konforunu artırır. Arabanın orijinal yapısını koruyarak monte edilmesi, kullanıcıya konfor sağlarken aracın değerini de korur. Aynı zamanda debriyaj balatasının ömrünü uzatarak bakım maliyetlerini düşürür. Her araca özel tasarlanmış ürünler sunmasıyla özelleştirilebilirlik imkanı sağlar ve istenildiğinde otomatikten manuele geçiş yapılabiliyor. Yasal ve teknik gerekliliklerde sorun çıkarmaz, ruhsata işletme ihtiyacı olmaz ve periyodik bakıma gerek duymaz. Müşteri odaklı özellikler sunarak kullanıcıların tercihlerine göre ayarlar yapmasına ve Türkçe sesli komutlarla kolay kullanım sağlamasına imkan tanır. Ayrıca arıza durumlarında görsel uyarılar verir ve 2 yıl veya 100 bin km garantisiyle güven verir. Uygun fiyatlı yedek parçaları ve yaygın servis ağıyla desteklenirken, her bayide test sürüşü imkanı sunuyor.

Akıllı Debriyaj Sistemi: Manuel Vitesli Araçlara Otomatiğe Benzer Sürüş Deneyimi
23.12.2023 - 00:27,
Abone Ol

Manuel vitesli araçlarda kullanıcıya otomatiğe benzer bir sürüş deneyimi sunan Akıllı Debriyaj Sistemi işleyişini ve kurulumunu yerinde inceledik, arabamıza yokuş kalkış desteği ekledik.

Arabamıza akıllı debriyaj sistemi ekledik

Sistem, debriyaj pedalına basma ve senkronizasyon gibi zorlukları ortadan kaldırarak sürüş konforunu artırıyor. Aracın orijinal yapısını koruyarak monte edilmesi, kullanıcıya konfor sağlarken aracın değerini de koruyor.

Aynı zamanda debriyaj balatasının ömrünü uzatarak bakım maliyetlerini düşürür. Her araca özel tasarlanmış ürünler sunmasıyla özelleştirilebilirlik imkanı sağlıyor ve istenildiğinde otomatikten manuele geçiş yapılabiliyor. Yasal ve teknik gerekliliklerde sorun çıkarmaz, ruhsata işletme ihtiyacı olmaz ve periyodik bakıma gerek duymuyor.

Akıllı debriyaj sistemi avantajları

Otomatiğe yakın sürüş keyfi

Aracın orijinalliği bozulmadan montaj

Baskı balatanın ömrünü uzatır

Her araca özel, fabrikasyon gibi özel tasarımlı ürünler

İstendiğinde otomatikten manuele geçebilme özelliği

Ruhsata işletme ihtiyacı yok

Muayeneden manuele alıp geçilebilir

Periyodik bakıma ihtiyaç olmayan sistem

Uzun ömürlü

Müsteriye açık yazılım

Kendinize özgü sürüş tarzınıza göre ayar yapabilme imkanı

Türkçe sesli komutlarla sürücüyü yönlendirme (Asistan Özelliği)

Hazır sürüş modları

Arıza durumunda görsel olarak arızasını bildirir

2 yıl ya da 100 bin km garanti

Uygun fiyatlı ve bol yedek parça

Yaygın servis ağı

Her bayide test sürüşü imkanı

Müşteri odaklı özellikler sunarak kullanıcıların tercihlerine göre ayarlar yapmasına ve Türkçe sesli komutlarla kolay kullanım sağlamasına imkan tanıyor. Ayrıca arıza durumlarında görsel uyarılar verir ve 2 yıl veya 100 bin km garantisiyle güven veriyor. Uygun fiyatlı yedek parçaları ve yaygın servis ağıyla desteklenirken, her bayide test sürüşü imkanı sunuyor.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Akıllı Debriyaj Sistemi: Manuel Vitesli Araçlara Otomatiğe Benzer Sürüş Deneyimi - Son Dakika


00:47
Fransız askerleri Nijer'den çekildi Fransız askerleri Nijer'den çekildi
00:04
AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog
23:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52
Siyasilerden şehitler için art arda taziye mesajları Siyasilerden şehitler için art arda taziye mesajları
22:05
Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu
21:03
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'de Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'de Gazze tasarısı kabul edildi

Son Dakika
00:47 Fransız askerleri Nijer'den çekildi
00:04 AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog
23:12 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52 Siyasilerden şehitler için art arda taziye mesajları
22:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu
21:03 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'de Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehrin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 01:27:42. #1.12#
SON DAKİKA: Akıllı Debriyaj Sistemi: Manuel Vitesli Araçlara Otomatiğe Benzer Sürüş Deneyimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement