Aksaray Bilim Festivali Coşkulu Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray Bilim Festivali Coşkulu Devam Ediyor

Aksaray Bilim Festivali Coşkulu Devam Ediyor
20.06.2026 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da düzenlenen Bilim Festivali, Jandarma'nın helikopter gösterisi ile renklendi.

Aksaray Valiliği, TÜBİTAK ve Aksaray Belediyesi ortaklığında düzenlenen 4. Aksaray Bilim Festivali yoğun katılımla devam ediyor.

Bilim Merkezi yanındaki alanda düzenlenen festivalin ikinci gününde Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Timi helikopterle gösteri yaptı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AA muhabirine, dün F-16 uçaklarının selamlama uçuşuyla başlayan festival için alana 100 binin üzerinde vatandaşın giriş yaptığını söyledi.

Coşkulu ve heyecanlı bir şekilde festivalin ikinci gününü icra ettiklerini belirten Dinçer, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız, festival alanında keyifli bir zaman geçiriyor. Savunma sanayisine ait firmalarımızın ürünleri sergileniyor. Belediyemize ait 'dene-yap atölyeleri'nde gençlerimiz bilim ve teknolojik uygulamaları bir araya getirerek tecrübe ediyor. Gençlerimizin ufkunu açmak ve cesaretlendirmek en büyük amacımız. Festivalimiz, Jandarma Genel Komutanlığımıza ait Çelik Kanatlar gösterisiyle çok daha büyük coşkulu bir hal aldı. Festivalimizde, Türk mühendislerimizin ürettiği savunma sanayi ürünleri büyük ilgi görüyor. Tam bağımsız Türkiye olma yolundaki idealimizi ve hedeflerimizi gerçekleştirmek adına bu çalışmalarımız devam edecek."

Festival alanına gelerek helikoptere binme hayalini gerçekleştiren merkeze bağlı İncesuyu köyünde yaşayan 74 yaşındaki Fehmi Yıldız ise köydeki sohbetlerde Aksaray'da bilim festivali olacağını ve savaş helikopterlerinin, uçakların festival alanında yer alacağını öğrendiğini belirterek, "Küçükken köyümüze, evimizin yakınına bir helikopter inmişti. Babamla birlikte gitmiştik, pilotlarımızı misafir etmiştik. Babamın günlüğü vardı, oraya da yazmıştık. Hala ara ara o günlüğü okuyordum. Hayvanları otlatırken üzerimden geçen uçaklara falan el sallardım. Yanında olmayı, içerisine binmeyi hayal ediyordum. Bugün festival alanına giderek tekrardan helikoptere binmek nasip oldu. Bu hayalimi gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

4. Aksaray Bilim Festivali, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Helikopter, Teknoloji, Etkinlik, Jandarma, Aksaray, Savunma, Eğitim, Kültür, Bilim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Aksaray Bilim Festivali Coşkulu Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray ’evet’ demesini bekliyor Galatasaray 'evet' demesini bekliyor!
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
Erzurumspor’dan Dünya Kupası’na damga vuran Reyna için hamle Erzurumspor'dan Dünya Kupası'na damga vuran Reyna için hamle
“Mutlak butlan“ kararından haberi var mıydı Kılıçdaroğlu’ndan net yanıt "Mutlak butlan" kararından haberi var mıydı? Kılıçdaroğlu'ndan net yanıt
İran harekete geçti FIFA’ya şikayette bulunacaklar İran harekete geçti! FIFA'ya şikayette bulunacaklar
İmamoğlu’nun “Kayyum“ sözlerine Kılıçdaroğlu’ndan cevap İmamoğlu'nun "Kayyum" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap

19:24
Montella için ülkesinden flaş iddia: ’’Felaket’’ denilerek duyuruldu
Montella için ülkesinden flaş iddia: ''Felaket'' denilerek duyuruldu
19:22
“Pişman değilim“ diyen Kılıçdaroğlu’ndan tepkiler sonrası yeni ’Demirtaş’ açıklaması: Hakkını sonuna kadar arayacağım
"Pişman değilim" diyen Kılıçdaroğlu'ndan tepkiler sonrası yeni 'Demirtaş' açıklaması: Hakkını sonuna kadar arayacağım
18:42
Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım
Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım
18:07
Bir kızını öldürdü, eşi ve diğer kızını ağır yaraladı
Bir kızını öldürdü, eşi ve diğer kızını ağır yaraladı
17:58
Seferihisar rüşvet soruşturmasında Veli Ağbaba’nın danışmanı Özlem Akyılmaz’ın savunması ortaya çıktı
Seferihisar rüşvet soruşturmasında Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'ın savunması ortaya çıktı
16:21
İran “Hürmüz Boğazı’nı kapattık“ dedi, ABD görüşme için tarih verdi
İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 19:44:22. #7.13#
SON DAKİKA: Aksaray Bilim Festivali Coşkulu Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.