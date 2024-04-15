Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Yeni Nesil Elektrikli SUV Modeliyle Geliyor

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Sevilen elektrikli SUV modellerinden Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, önümüzdeki sene nihayet beklenen yeniliklere kavuşacak gibi görünüyor. STLA Large platformunu baz alacak olan aracın, yeni nesil bir 800V mimariye sahip olacağı konuşuluyor.

Böylece otomobil oldukça kısa bir sürede şarj olabilecek. Şu an geliştirme aşamasında olan aracın, tüm hazırlıklar tamamlandığı takdirde 1000 beygir gücüne yaklaşacağı söyleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Yeni nesil Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio geliyor

Elektrikli SUV aracın, resmi olarak satışa çıktığında otomotiv sektöründe büyük bir ses getirmesi bekleniyor. Alfa Romeo'nun gelecek birkaç yıl içinde tam 15 farklı model piyasaya süreceği de gelen iddialar arasında. Elektrikli otomobil alanında oldukça iyi işlere imza atan markanın, özellikle batarya ömrü anlamında Stelvio Quadrifoglio ile seviyeyi bir ileriye taşıması bekleniyor.

Milano isimli modelini geçtiğimiz günlerde tanıtan şirket, bu aracı önümüzdeki ay piyasaya sürecek. Stelvio Quadrifoglio'nun da gelecek yıl tanıtıldıktan kısa bir süre sonra Türkiye pazarına sunulacağı öngörülüyor.

Gelen ilk bilgiler SUV'un sadece elektrikli bir modelinin satılacağını gösterirken, bazıları ise gelen talep doğrultusunda içten yanmalı bir versiyonun da üretilebileceğini öne sürüyor. Alfa Romeo yönetiminin bu konuda nasıl bir karar vereceğini ise hep birlikte göreceğiz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Alfa Romeo yeni elektrikli araçlarıyla iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Alfa Romeo marka bir elektrikli otomobil kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.