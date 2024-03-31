Amazon firmasının popüler e-kitap okuyucusu Kindle, bu kez beklenmedik bir yapay zeka skandalı ile gündem oldu. Birçok kişi tarafından dillendirilen iddialara göre, cihaz alenen yapay zeka tarafından üretilmiş kitapların reklamını yaptı. Yaşanan bu durum birçok kullanıcı tarafından eleştirilirken, cihazın kısa sürede prestij kaybı yaşayabileceği öngörülüyor. Amazon yönetimi ise meseleyle ilgili sert tedbirler alabilir. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Amazon Kindle, yapay zeka üretimi kitaplarla gündemde
Reklam içeren Kindle'lar emsallerine göre gözle görülür oranda daha ucuza satıldığı için, birçok kitapsever bu sürümü tercih etmekte. Ancak firmanın yapay zekalı kitap reklamlarına açık bir şekilde izin vermesi, oldukça kafaları karıştırmış durumda. Ayrıca bu kitapların pek de özgün olmadığı, sahip oldukları içeriklerin büyük kısmının kült olmuş eserlerden çalıntı olduğu söyleniyor. Bu kitapların kapaklarının da başka eserlerden esinlendiği ortaya çıktı.
Çoğunluğunun çocuk kitabı olduğu söylenen yapay zekalı eserlerin, sahip oldukları potansiyel içeriklerle küçük yaştaki okuyucuların psikolojisine olumsuz bir etki yapabileceği konuşuluyor. Amazon yönetimi gelen yoğun şikayetler üzerine tespit ettikleri tüm yapay zekalı kitap içeriklerini kaldırdıklarını, üst düzey müşteri memnuniyeti sunmak adına gerekli her hamleyi yapacaklarını açıkladı.
Bu reklamların Amazon algoritmalarını bir şekilde kendi avantajına kullanarak sürekli ön plana çıkmayı başardığı da iddialar arasında. Günün sonunda, tüm bu gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz. Ancak yapay zekalı içerikler, daha çok konuşulacak gibi görünüyor.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Amazon Kindle bu olaydan sonra eski prestijine kavuşabilecek mi? Siz e-kitap okuyucu kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
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