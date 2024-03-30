Amazon, Prime abonelerine sunduğu Prime Gaming hizmeti aracılığıyla ücretsiz şekilde oyun dağıtmaya devam ediyor. Böylelikle abone sayısını artırmaya çalışan şirket, son olarak popüler otobüs simülatörü oyunu Bus Simulator 21 Next Stop'ı ücretsiz hale getirdi. İşte nasıl alabileceğiniz…
Amazon Prime Gaming ile Bus Simulator 21 Next Stop ücretsiz!
Amazon, ilk ay ücretsiz olmak üzere, 39 TL karşılığında kullanıcılarına Prime abonelik hizmeti sunuyor. Bu hizmet ile birlikte alışverişlerinizde aynı gün teslimat seçeneği ile ücretsiz kargo, Prime Video ve Prime Gaming gibi bazı servisler de pakete dahil bir şekilde sunuluyor.
Stillalive Studios tarafından geliştirilip Eylül 2021'de piyasaya sürülen Bus Simulator 21 Next Stop, Amazon Prime Gaming kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde sunulmaya başlandı. Söz konusu yapımı sonsuza dek kalacak şekilde kütüphanenize ekleyebilir ve dilediğiniz zaman indirip oynamaya başlayabilirsiniz.
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En popüler otobüs simülatörü oyunlarından Bus Simulator 21 Next Stop, büyük bir şehirde otobüs şoförü olup farklı güzergahlarda yolculuk yapma ve yolcuları alıp dilediği durakta bırakma üzerine kurulu olan bir yapım.
Amazon Prime Gaming ile Bus Simulator 21 Next Stop oyununu ücretsiz şekilde alabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;
1. Adım: Buraya tıklayarak Prime Gaming web sitesine ulaşın.
2. Adım: Oturumunuz açık değilse, Amazon hesap bilgilerinizi kullanarak giriş yapın.
3. Adım: Ana sayfaya ulaştıktan sonra menüde yer alan aramaya tıklayın ve "Bus Simulator 21: Next Stop" yazın.
4. Adım: Oyunun sayfasına giriş yapın ve "Oyunu alın" butonuna tıklayın.
5. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.
Not: Oyunu kütüphanenize eklemek için son tarih 1 Mayıs 2024.
Bus Simulator 21 Next Stop sistem gereksinimleri
Son Dakika › Teknoloji › Amazon Prime Gaming ile Bus Simulator 21 Next Stop Ücretsiz! - Son Dakika OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, kullanıcılara daha fazla güven sağlamak için yanıtlarında kullandığı bilgilerin kaynaklarını belirtecek. Bu özellik, kullanıcıların konu hakkında daha derinlemesine araştırma yapmalarını sağlayacak. Ancak, bu özellik ücretli sürümlerle sınırlı olabilir ve bazı kullanıcılar için erişilebilir olmayabilir. Bu nedenle, ChatGPT'nin bu özelliği ücretsiz kullanıcılara da sunması gerekebilir. Meta'ya ait olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android sürümü için önemli bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile Android - iOS arasındaki arayüz farkı daha da azaldı. Navigasyon barı ekranın altına taşınarak kullanıcıların erişimini kolaylaştırdı. Microsoft ve OpenAI, Stargate adlı bir süper bilgisayar ve dev bir veri merkezi için ilk adımı attı. Microsoft'un proje için büyük bir yatırım bütçesi ayırdığı iddia ediliyor. Yapay zeka destekli olan bu veri merkezi, 2028 yılında tamamlanacak ve yapay zeka çiplerine yer verecek. Bu proje, yapay zeka alanında büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Call of Duty topluluğunda son dönemde hile yapan oyuncuların bilgilerinin ve hatta kripto paralarının hackerlar tarafından çalındığı iddia ediliyor. Activision, hilecilerle iş birliği yapmak zorunda kaldı ve etkilenen kullanıcıları korumak için önlemler aldı. Saldırıdan etkilenenler arasında hilecilerin yanı sıra oyun performansını artırmak amacıyla bazı yazılımları kullanan oyuncular da bulunuyor. Activision henüz resmi bir açıklama yapmazken, kullanıcılara hesaplarını güvende tutmaları için önerilerde bulundu. Çin'de yaygınlaşmaya başlayan 5G-Advanced (5GA) bağlantısı, vivo tarafından yayınlanacak bir OTA güncellemesi ile vivo X100 serisi ve vivo X Fold 3 serisi gibi dört model için 5.5G desteği sunacak. 5.5G teknolojisi, 5G'ye göre 10 kat daha hızlı veri aktarımı sağlayacak ve yapay zeka destekli ağ optimizasyonu gibi avantajlara da sahip olacak. Instagram, Blend adlı yeni özelliği test etmeye başladı. Bu özellik sayesinde sizin ilgi alanınıza giren Reels videolarını arkadaşlarınız da görebilecek. Özellik, bir grup oluşturma mantığına benzer şekilde işleyecek ve maksimum iki kişi ile kullanılabilecek. Çin, bilimsel ve teknolojik inovasyonu desteklemek üzere Parçalanma Nötron Kaynağı'nı güncellemeye başladı. CSNS ikinci aşama projesi, 11 yeni nötron cihazı ve kullanıcı laboratuvarlarının kurulmasını içeriyor. Proje tamamlandığında deney süresi kısalacak ve deney çözünürlüğü artacak. Sevilen Fransız otomobil markası Renault, 2024 yılında yenilenen modelleriyle dikkat çekiyor. Yeni Clio, Megane E-Tech, Austral gibi modellerin fiyatları da merak ediliyor. İşte 2024 Renault fiyat listesi... Leroy Patterson adındaki bir oyun meraklısı, Xbox için özel olarak üretilen ve Burger King tarafından 2006 yılında piyasaya sürülen 'Sneak King' oyununun tam 2 bin 706 kopyasını topladı. Bu oyun, Burger King reklamı yapmak için oluşturulmuş ve yalnızca 3,99 dolara satışa sunulmuştu. Patterson'ın bu olağandışı hobiye olan ilgisi, onun sıradışı karakteriyle de uyumlu. Leroy Patterson, hayatını hem dublörlük hem de profesyonel güreşçilik yaparak sürdürüyor. Bu tutkulu koleksiyoncu, 2 bin 700'den fazla oyun kopyasını toplayarak dikkatleri üzerine çekti. Patterson ve arkadaşı Bobby Ramos, YouTube'da paylaştıkları videolarla eski Sneak King oyunlarını bulma macerasına çıktılar. Patterson, bu oyunların bir gün değerlenebileceğine veya en azından eğlenceli bir hikaye oluşturacağına inanıyor. Bu ilginç hikayede, Sneak King gibi nadir bulunan ve özel olarak üretilmiş oyunlar, zamanla koleksiyon değeri kazanabiliyor. Patterson'ın bu ilginç hobiye olan tutkusu, belki de gelecekte bu oyunların değerinin anlaşılmasına katkı sağlayacak. Bu koleksiyon, belki de sıradan bir hobiden çok daha fazlasını ifade ediyor: Bir insanın ilgi alanına olan derin bağlılığını ve o alanın zaman içinde nasıl bir değer kazanabileceğini. Patterson, bu nadir oyun kopyalarıyla hem eğlenceli bir hikaye yaratmış hem de gelecekte muhtemel bir koleksiyon değeri beklentisi içinde. Oyun dünyası, Patterson gibi karakterler sayesinde renkleniyor ve her zaman sürprizlere açık bir alan olarak kalmaya devam ediyor. Peki sizin de enteresan koleksiyonlarınız oldu mu? Aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
GereksinimMinimumTavsiye Edilen İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)Windows 10 (64-bit)İşlemci: Intel Core i3-2120 ya da AMD Phenom II X4 830Intel Core i5-4440 ya da AMD FC-8140RAM: 8 GB8 GBEkran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB VRAM) ya da AMD Radeon R9 280 (2 GB VRAM)NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 GB VRAM) ya da AMD Radeon RX Vega 56 (8 GB VRAM)DirectX: Sürüm 12Sürüm 12Depolama: 18 GB kullanılabilir alan18 GB kullanılabilir alan
Son Dakika › Teknoloji › Amazon Prime Gaming ile Bus Simulator 21 Next Stop Ücretsiz! - Son Dakika
OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, kullanıcılara daha fazla güven sağlamak için yanıtlarında kullandığı bilgilerin kaynaklarını belirtecek. Bu özellik, kullanıcıların konu hakkında daha derinlemesine araştırma yapmalarını sağlayacak. Ancak, bu özellik ücretli sürümlerle sınırlı olabilir ve bazı kullanıcılar için erişilebilir olmayabilir. Bu nedenle, ChatGPT'nin bu özelliği ücretsiz kullanıcılara da sunması gerekebilir.
Meta'ya ait olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android sürümü için önemli bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile Android - iOS arasındaki arayüz farkı daha da azaldı. Navigasyon barı ekranın altına taşınarak kullanıcıların erişimini kolaylaştırdı.
Microsoft ve OpenAI, Stargate adlı bir süper bilgisayar ve dev bir veri merkezi için ilk adımı attı. Microsoft'un proje için büyük bir yatırım bütçesi ayırdığı iddia ediliyor. Yapay zeka destekli olan bu veri merkezi, 2028 yılında tamamlanacak ve yapay zeka çiplerine yer verecek. Bu proje, yapay zeka alanında büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.
Call of Duty topluluğunda son dönemde hile yapan oyuncuların bilgilerinin ve hatta kripto paralarının hackerlar tarafından çalındığı iddia ediliyor. Activision, hilecilerle iş birliği yapmak zorunda kaldı ve etkilenen kullanıcıları korumak için önlemler aldı. Saldırıdan etkilenenler arasında hilecilerin yanı sıra oyun performansını artırmak amacıyla bazı yazılımları kullanan oyuncular da bulunuyor. Activision henüz resmi bir açıklama yapmazken, kullanıcılara hesaplarını güvende tutmaları için önerilerde bulundu.
Çin'de yaygınlaşmaya başlayan 5G-Advanced (5GA) bağlantısı, vivo tarafından yayınlanacak bir OTA güncellemesi ile vivo X100 serisi ve vivo X Fold 3 serisi gibi dört model için 5.5G desteği sunacak. 5.5G teknolojisi, 5G'ye göre 10 kat daha hızlı veri aktarımı sağlayacak ve yapay zeka destekli ağ optimizasyonu gibi avantajlara da sahip olacak.
Instagram, Blend adlı yeni özelliği test etmeye başladı. Bu özellik sayesinde sizin ilgi alanınıza giren Reels videolarını arkadaşlarınız da görebilecek. Özellik, bir grup oluşturma mantığına benzer şekilde işleyecek ve maksimum iki kişi ile kullanılabilecek.
Çin, bilimsel ve teknolojik inovasyonu desteklemek üzere Parçalanma Nötron Kaynağı'nı güncellemeye başladı. CSNS ikinci aşama projesi, 11 yeni nötron cihazı ve kullanıcı laboratuvarlarının kurulmasını içeriyor. Proje tamamlandığında deney süresi kısalacak ve deney çözünürlüğü artacak.
Sevilen Fransız otomobil markası Renault, 2024 yılında yenilenen modelleriyle dikkat çekiyor. Yeni Clio, Megane E-Tech, Austral gibi modellerin fiyatları da merak ediliyor. İşte 2024 Renault fiyat listesi...
Leroy Patterson adındaki bir oyun meraklısı, Xbox için özel olarak üretilen ve Burger King tarafından 2006 yılında piyasaya sürülen 'Sneak King' oyununun tam 2 bin 706 kopyasını topladı. Bu oyun, Burger King reklamı yapmak için oluşturulmuş ve yalnızca 3,99 dolara satışa sunulmuştu. Patterson'ın bu olağandışı hobiye olan ilgisi, onun sıradışı karakteriyle de uyumlu. Leroy Patterson, hayatını hem dublörlük hem de profesyonel güreşçilik yaparak sürdürüyor. Bu tutkulu koleksiyoncu, 2 bin 700'den fazla oyun kopyasını toplayarak dikkatleri üzerine çekti. Patterson ve arkadaşı Bobby Ramos, YouTube'da paylaştıkları videolarla eski Sneak King oyunlarını bulma macerasına çıktılar. Patterson, bu oyunların bir gün değerlenebileceğine veya en azından eğlenceli bir hikaye oluşturacağına inanıyor. Bu ilginç hikayede, Sneak King gibi nadir bulunan ve özel olarak üretilmiş oyunlar, zamanla koleksiyon değeri kazanabiliyor. Patterson'ın bu ilginç hobiye olan tutkusu, belki de gelecekte bu oyunların değerinin anlaşılmasına katkı sağlayacak. Bu koleksiyon, belki de sıradan bir hobiden çok daha fazlasını ifade ediyor: Bir insanın ilgi alanına olan derin bağlılığını ve o alanın zaman içinde nasıl bir değer kazanabileceğini. Patterson, bu nadir oyun kopyalarıyla hem eğlenceli bir hikaye yaratmış hem de gelecekte muhtemel bir koleksiyon değeri beklentisi içinde. Oyun dünyası, Patterson gibi karakterler sayesinde renkleniyor ve her zaman sürprizlere açık bir alan olarak kalmaya devam ediyor. Peki sizin de enteresan koleksiyonlarınız oldu mu? Aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
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