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Amazon, Prime abonelerine sunduğu Prime Gaming hizmeti aracılığıyla ücretsiz şekilde oyun dağıtmaya devam ediyor. Böylelikle abone sayısını artırmaya çalışan şirket, son olarak popüler otobüs simülatörü oyunu Bus Simulator 21 Next Stop'ı ücretsiz hale getirdi. İşte nasıl alabileceğiniz…

Amazon Prime Gaming ile Bus Simulator 21 Next Stop ücretsiz!

Amazon, ilk ay ücretsiz olmak üzere, 39 TL karşılığında kullanıcılarına Prime abonelik hizmeti sunuyor. Bu hizmet ile birlikte alışverişlerinizde aynı gün teslimat seçeneği ile ücretsiz kargo, Prime Video ve Prime Gaming gibi bazı servisler de pakete dahil bir şekilde sunuluyor.

Stillalive Studios tarafından geliştirilip Eylül 2021'de piyasaya sürülen Bus Simulator 21 Next Stop, Amazon Prime Gaming kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde sunulmaya başlandı. Söz konusu yapımı sonsuza dek kalacak şekilde kütüphanenize ekleyebilir ve dilediğiniz zaman indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

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En popüler otobüs simülatörü oyunlarından Bus Simulator 21 Next Stop, büyük bir şehirde otobüs şoförü olup farklı güzergahlarda yolculuk yapma ve yolcuları alıp dilediği durakta bırakma üzerine kurulu olan bir yapım.

Amazon Prime Gaming ile Bus Simulator 21 Next Stop oyununu ücretsiz şekilde alabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Buraya tıklayarak Prime Gaming web sitesine ulaşın.

2. Adım: Oturumunuz açık değilse, Amazon hesap bilgilerinizi kullanarak giriş yapın.

3. Adım: Ana sayfaya ulaştıktan sonra menüde yer alan aramaya tıklayın ve "Bus Simulator 21: Next Stop" yazın.

4. Adım: Oyunun sayfasına giriş yapın ve "Oyunu alın" butonuna tıklayın.

5. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Not: Oyunu kütüphanenize eklemek için son tarih 1 Mayıs 2024.

Bus Simulator 21 Next Stop sistem gereksinimleri