AMD, endüstriyel yapay zeka uygulamaları için özel olarak tasarlanan ilk işlemcilerini görücüye çıkardı. AMD Ryzen 8000 serisi gömülü işlemciler, dahili yapay zeka birimleri (NPU) ile yapay zeka pazarındaki rekabete ortak olmak istiyor.
AMD Ryzen 8000 serisi gömülü işlemci özellikleri
Ryzen 8000 serisi; AMD'nin Zen 4 CPU mimarisi ve RDNA 3 GPU mimarisi üzerine inşa edildi. Ayrıca yeni XDNA mimarisine dayanan entegre bir Sinir İşleme Birimi (NPU) sunuyor. Bu NPU, yapay zeka işleri için özel olarak tasarlandı ve saniyede 16 tera işleme (TOPS) kadar sinir ağı hesaplama performansı sunuyor.
AMD; CPU, GPU ve NPU özellikleri birleştirildiğinde, Ryzen 8000 serisinin 39 TOPS yapay zeka gücüne ulaşabileceğini iddia etti. Özelleştirilmiş gücü sayesinde endüstriyel şartlarda görsel denetim, öngörücü bakım ve otonom robotik gibi görevleri üstlenebiliyor.
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Entegre NPU'ya ek olarak Ryzen 8000 serisi; 8 adede kadar Zen 4 tabanlı CPU çekirdeği ve 16 iş parçacığına yer veriyor. Çipler TSMC'nin 4nm süreciyle üretiliyor ve DDR5-5600 belleği destekliyor.
Diğer özellikler arasında 20 PCIe Gen 4 standardı depolama, popüler video codecler için donanım hızlandırma ve dört bağımsız 4K ekranı destekleme yeteneği yer alıyor.
AMD, Ryzen 8000 serisinde 15W ile 54W arasında değişen TDP'lere sahip dört model tanıttı. Çekirdek sayıları 6 ila 8 arasında değişiyor ve güçlendirme frekansları 5,1 GHz'e kadar çıkıyor.
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ModelFrekans AralığıEn Yüksek Turbo FrekansıÇekirdek Sayısıİş Parçacığı SayısıTDPAMD Ryzen Embedded 8845HS3.8 GHz5.1 GHz81635-54WAMD Ryzen Embedded 8840U3.3 GHz5.1 GHz81615-30WAMD Ryzen Embedded 8645HS4.3 GHz5 GHz61235-54WAMD Ryzen Embedded 8640U3.5 GHz4.9 GHz61215-30W
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › AMD, endüstriyel yapay zeka uygulamaları için özel işlemcilerini tanıttı - Son Dakika
OnePlus, telefon sektöründe geliştirdiği yapay zeka özelliği AI Eraser ile fotoğraf düzenleme konusunda önemli bir adım attı. OnePlus kullanıcıları, istenmeyen öğeleri kolayca kaldırabilecek ve fotoğrafları sorunsuz bir şekilde düzenleyebilecekler.
Dünyaca ünlü motor üreticisi General Electric, marka ismini değiştirerek uzay çağına göz kırptı. Yeni ismi GE Aerospace olan firma, gelecekteki projelerine dikkat çekiyor. General Electric'in yeni isim hamlesiyle uzay çağı için hazırlandığı ve büyük projelerin geleceği mesajı veriliyor.
Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ), Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ve Burgbad AG ile yeşil hidrojenin seramik üretiminde kullanımını araştırmak için bir projeye başladı. Proje kapsamında, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nin üretim tesislerinde güneş enerjisi santralleri aracılığıyla yeşil hidrojen üretilecek ve seramik üretiminde kullanılacak.
Oyun dünyasındaki hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. SteamDB'nin güncellediği verilere göre, Counter-Strike 2 liderliği geri aldı ve en popüler PC oyunu oldu. Helldivers 2 ikinci sırada yer alırken, Apex Legends üçüncü sıraya yerleşti.
Forbes'in 2024 yılı için açıkladığı dünyanın en zengin insanları listesinde Türkiye'den de birkaç isim yer aldı. Murat Ülker, 5.1 milyar dolar net servetiyle Türkiye'nin en zengin insanı oldu. İşte Türkiye'nin en zenginleri ve sıralamaları...
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