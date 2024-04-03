AMD, endüstriyel yapay zeka uygulamaları için özel işlemcilerini tanıttı

Teknoloji

AMD, endüstriyel yapay zeka uygulamaları için özel olarak tasarlanan ilk işlemcilerini görücüye çıkardı. AMD Ryzen 8000 serisi gömülü işlemciler, dahili yapay zeka birimleri (NPU) ile yapay zeka pazarındaki rekabete ortak olmak istiyor.

AMD Ryzen 8000 serisi gömülü işlemci özellikleri

Ryzen 8000 serisi; AMD'nin Zen 4 CPU mimarisi ve RDNA 3 GPU mimarisi üzerine inşa edildi. Ayrıca yeni XDNA mimarisine dayanan entegre bir Sinir İşleme Birimi (NPU) sunuyor. Bu NPU, yapay zeka işleri için özel olarak tasarlandı ve saniyede 16 tera işleme (TOPS) kadar sinir ağı hesaplama performansı sunuyor.

AMD; CPU, GPU ve NPU özellikleri birleştirildiğinde, Ryzen 8000 serisinin 39 TOPS yapay zeka gücüne ulaşabileceğini iddia etti. Özelleştirilmiş gücü sayesinde endüstriyel şartlarda görsel denetim, öngörücü bakım ve otonom robotik gibi görevleri üstlenebiliyor.

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Entegre NPU'ya ek olarak Ryzen 8000 serisi; 8 adede kadar Zen 4 tabanlı CPU çekirdeği ve 16 iş parçacığına yer veriyor. Çipler TSMC'nin 4nm süreciyle üretiliyor ve DDR5-5600 belleği destekliyor.

Diğer özellikler arasında 20 PCIe Gen 4 standardı depolama, popüler video codecler için donanım hızlandırma ve dört bağımsız 4K ekranı destekleme yeteneği yer alıyor.

AMD, Ryzen 8000 serisinde 15W ile 54W arasında değişen TDP'lere sahip dört model tanıttı. Çekirdek sayıları 6 ila 8 arasında değişiyor ve güçlendirme frekansları 5,1 GHz'e kadar çıkıyor.