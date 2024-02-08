AMD RX 7700 XT Ekran Kartında Büyük İndirim

Geçtiğimiz günlerde NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti ekran kartında yapılan indirimden size bahsetmiştik. Aradan sadece 3 gün geçti ancak AMD resmen bu savaşa bir cevap verdi. AMD RX 7700 XT ekran kartında büyük bir indirim yaşandı. Peki AMD RX 7700 XT fiyatı ne kadar oldu? İşte konuyla ilgili detaylar…
AMD RX 7700 XT fiyatında indirim! Peki ne kadar oldu?
5 Şubat tarihinde NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti ekran kartı fiyatında yaşanan şok indirimi sizlerle paylaşmıştık. GeForce RTX 4060 serisi ekran kartı yurtdışı pazarında 299 dolarlık fiyat etiketiyle satılmaya devam ederken RTX 4060 Ti versiyonunda 55 dolarlık bir indirim yapıldı.
Bu indirimle birlikte Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC (8GB) ekran kartına 343,99 dolar ödeyerek sahip olabiliyorsunuz. Bunun ardından RX 7600 XT kartını geçtiğimiz hafta piyasaya süren AMD, RX 7700 XT için bir indirime gitti. AMD 7700 XT yapılan indirimle birlikte artık 353 ABD dolarına satın alınabiliyor.
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti fiyatı düştü! Ne kadar oldu?
Yapılan yeni indirimle birlikte markaların savaş içerisindeki ekran kartlarının fiyatları şöyle oldu:
Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC (8GB): 343,99 dolar
Gigabyte RTX 4060 Gaming OC (8GB): 299 dolar
PowerColor RX 7700 XT Hellhound 12G-L/OC: 356,99 dolar
PowerColor RX 7600 XT Hellhound 12G-L/OC: 332,99 dolar
Burada belirttiğimiz fiyatlar referans kartlara ait fiyatlardır. Üreticiden üreticiye fiyatların değişmesi olağandır. Yapılan indirimlerin Türkiye fiyatlarına yansıması ise henüz bilinmiyor ilerleyen günlerde belli olacaktır.
AMD RX 7700 XT ekran kartı özellikleri
Peki siz bu indirim savaşları ve AMD RX 7700 XT yurtdışı fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. Ayrıca ShiftDelete.Net YouTube kanalında yayınladığımız ASUS GeForce RTX 4080 Super 16GB ekran kartı inceleme videosunu izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı. İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti. Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti. Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı. UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti. Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbolda devrim gibi bir kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni sisteme göre, hakemleri aldatmaya yönelik hareket ve aşırı itirazda bulunan futbolculara "mavi kart" gösterilecek. Mavi kart alan futbolcular 10 dakika süreyle oyun dışı bırakılacak. Şimdilik profesyonel liglerde uygulanmayacak sistem pilot aşamasında Federasyon Kupası ile Kadınlar Süper Ligi maçlarında denenebilir. Son Dakika › Teknoloji › AMD RX 7700 XT Ekran Kartında Büyük İndirim - Son Dakika
ÖzellikDeğerAkış İşlemcisi3456GPU Hızı1900 MHzMaksimum GPU Hızı2544 MHzBellek12 GB GDDR6Bellek Arayüzü192 bitBellek Bant Genişliği432 GB/sKayar Nokta Performansı35 TFLOPSPiksel Oranı244 GPixel/sÇözünürlük7680 x 4320ÇıkışlarHDMI 2.1, DisplayPort 2.1
Peki siz bu indirim savaşları ve AMD RX 7700 XT yurtdışı fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. Ayrıca ShiftDelete.Net YouTube kanalında yayınladığımız ASUS GeForce RTX 4080 Super 16GB ekran kartı inceleme videosunu izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbolda devrim gibi bir kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni sisteme göre, hakemleri aldatmaya yönelik hareket ve aşırı itirazda bulunan futbolculara "mavi kart" gösterilecek. Mavi kart alan futbolcular 10 dakika süreyle oyun dışı bırakılacak. Şimdilik profesyonel liglerde uygulanmayacak sistem pilot aşamasında Federasyon Kupası ile Kadınlar Süper Ligi maçlarında denenebilir.
Son Dakika › Teknoloji › AMD RX 7700 XT Ekran Kartında Büyük İndirim - Son Dakika
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