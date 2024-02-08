AMD RX 7700 XT Ekran Kartında Büyük İndirim - Son Dakika
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Teknoloji

AMD RX 7700 XT Ekran Kartında Büyük İndirim

AMD RX 7700 XT Ekran Kartında Büyük İndirim

AMD RX 7700 XT ekran kartında büyük bir indirim yaşandı. NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti ekran kartında yapılan indirime cevap olarak AMD, RX 7700 XT fiyatında indirim yaptı. Yapılan indirimle birlikte AMD RX 7700 XT artık 353 ABD dolarına satın alınabiliyor. Bu indirim savaşları hakkında düşüncelerinizi yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz.

08.02.2024 22:06
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Geçtiğimiz günlerde NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti ekran kartında yapılan indirimden size bahsetmiştik. Aradan sadece 3 gün geçti ancak AMD resmen bu savaşa bir cevap verdi. AMD RX 7700 XT ekran kartında büyük bir indirim yaşandı. Peki AMD RX 7700 XT fiyatı ne kadar oldu? İşte konuyla ilgili detaylar…

AMD RX 7700 XT fiyatında indirim! Peki ne kadar oldu?

5 Şubat tarihinde NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti ekran kartı fiyatında yaşanan şok indirimi sizlerle paylaşmıştık. GeForce RTX 4060 serisi ekran kartı yurtdışı pazarında 299 dolarlık fiyat etiketiyle satılmaya devam ederken RTX 4060 Ti versiyonunda 55 dolarlık bir indirim yapıldı.

AMD RX 7700 XT Ekran Kartında Büyük İndirim

Bu indirimle birlikte Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC (8GB) ekran kartına 343,99 dolar ödeyerek sahip olabiliyorsunuz. Bunun ardından RX 7600 XT kartını geçtiğimiz hafta piyasaya süren AMD, RX 7700 XT için bir indirime gitti. AMD 7700 XT yapılan indirimle birlikte artık 353 ABD dolarına satın alınabiliyor.

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti fiyatı düştü! Ne kadar oldu?

Yapılan yeni indirimle birlikte markaların savaş içerisindeki ekran kartlarının fiyatları şöyle oldu:

Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC (8GB): 343,99 dolar

Gigabyte RTX 4060 Gaming OC (8GB): 299 dolar

PowerColor RX 7700 XT Hellhound 12G-L/OC: 356,99 dolar

PowerColor RX 7600 XT Hellhound 12G-L/OC: 332,99 dolar

Burada belirttiğimiz fiyatlar referans kartlara ait fiyatlardır. Üreticiden üreticiye fiyatların değişmesi olağandır. Yapılan indirimlerin Türkiye fiyatlarına yansıması ise henüz bilinmiyor ilerleyen günlerde belli olacaktır.

AMD RX 7700 XT ekran kartı özellikleri

ÖzellikDeğerAkış İşlemcisi3456GPU Hızı1900 MHzMaksimum GPU Hızı2544 MHzBellek12 GB GDDR6Bellek Arayüzü192 bitBellek Bant Genişliği432 GB/sKayar Nokta Performansı35 TFLOPSPiksel Oranı244 GPixel/sÇözünürlük7680 x 4320ÇıkışlarHDMI 2.1, DisplayPort 2.1

Peki siz bu indirim savaşları ve AMD RX 7700 XT yurtdışı fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. Ayrıca ShiftDelete.Net YouTube kanalında yayınladığımız ASUS GeForce RTX 4080 Super 16GB ekran kartı inceleme videosunu izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Sizin düşünceleriniz neler ?

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