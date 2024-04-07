Yeni nesil AMD işlemcileri Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F, bu sefer test sonuçlarıyla gündeme geldi. AM5 sınıfındaki ürün çeşitliliğini artırmayı hedefleyen firmanın, bu modeller için kullanıcılarla ayrıntılı bir bilgi paylaşması bekleniyordu. Yayınladığı son resmi raporla birlikte uzun süren sessizliğini bozan AMD, iki ürünün kıyaslama sonuçları hakkında oldukça detaylı bir paylaşım yaptı. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
AMD Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F resmen geliyor!
İki model arasında daha fazla öne çıkan Ryzen 7 8700F, sevilen Zen 4 çekirdek mimarisini temel alan 8 çekirdek ve tam 16 iş parçacığına sahip olacak. Ancak Ryzen 7 8700G'ye göre daha yavaş diyebileceğimiz 5,05 GHz bir boost hızı ve 4,1 GHz temel saat hızı değerlerini içeriyor. Ayrıca üründe 16MB L3 kapasiteli bir önbellek de yer alacak.
Öte yandan Ryzen 5 8400F ise yine Zen 4 mimarili 6 çekirdek ve 12 iş parçacığıyla birlikte gelecek. İşlemci 3,2GHz'lik bir temel saat hızına ve 4,75GHz'lik boost hızına sahip olacak. Önbellek seviyesi bu üründe de 16MB L3 olarak açıklandı.
Her iki işlemcinin da 65W olarak tasarlandığını da belirtelim. Karşılaştırma sonuçlarında ise ortaya oldukça yakın bir tablo çıktığını söyleyebiliriz. Ürünlerde arasındaki fark sadece iş parçacığı gerektiren testlerde gerçekten fark edilebiliyor. Fakat işlemcilerin fiyatlarıyla ilgili şu ana dek resmi bir açıklama yapılmış değil.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni nesil AMD işlemcileri iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Siz AMD markalı ürünler kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › AMD Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F İşlemcileri Test Sonuçlarıyla Gündemde - Son Dakika
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