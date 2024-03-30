AMD, yapay zeka destekli Fidelity FX teknolojisi ile oyun grafiklerini iyileştirecek

Teknoloji

Gelen son bilgilere göre, AMD oyunlardaki grafik çözünürlüğünü iyileştiren Fidelity FX teknolojisi için, yakın zamanda yapay zeka desteği vermeye başlayacak. Bu yıl içinde geleceği söylenen yenilikle birlikte, teknolojinin eskisinden çok daha verimli ve performanslı bir şekilde çalışması bekleniyor. Bu desteğin yeni nesil konsollardaki grafik kalitesini de gözle görülür oranda artırabileceği öne sürülüyor.

AMD, oyunları yapay zeka ile iyileştirecek

Oyuncuları oldukça sevindiren bu haber, teknoloji sektöründe büyük bir heyecanla karşılandı. Fidelity FX'in Nvidia'nın DLSS sistemine şu an için rakip olamayacağı öne sürülse de, AMD'nin bu alanda büyük bir ilerleme içinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Halen 3. neslinde olan Fidelity FX'in, gelecek olan yeni yapay zeka güncellemesiyle birlikte bir sonraki nesline geçeceği kesin gibi görünüyor. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Mark Papermaster ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2024 yılının kendileri için çok güzel geçeceğini, en güncel yapay zeka teknolojilerini tüm yazılım ve donanımlarına entegre edeceklerini belirtti.

Fidelity FX teknolojisinin muadilleri ile yarışır seviyede olduğunu iddia eden Papermaster, geleceği umutla baktıklarını da sözlerine ekledi. Papermaster'ın teknolojinin oyun performansı hakkında ayrıntılı bir açıklama yapmamasına rağmen, oyuncular şimdiden heyecanlı bir bekleyişe geçmiş gibi görünüyor. Günün sonunda tüm bu gelişmelerin, oyun severlerin yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce AMD tarafından uygulanan yapay zeka stratejisi doğru mu? Siz ne kadar sıklıkta oyun oynuyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.