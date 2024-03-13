Android 15'in geliştirici ön izlemesi nihayet yayınlandı! Bu güncelleme, gizlilik ve güvenlik konularına öncelik vererek Android 14'ün izinden gidiyor. Peki, Android 15 bize hangi yenilikleri sunacak? Android 15 yükledik.
Android 15 yükledik! Yeni güncelleme neler sunuyor?
Yeni işletim sistemi Android 15, içerik üreticilerinin kamera donanımından daha iyi yararlanmasına olanak tanıyacak. Ayrıca yapay zeka ile donatılması bekleniyor, ki bu da kullanıcı deneyimini büyük ölçüde artıracak.
Android 15'in geliştirici ön izlemesi, uygulama geliştiricilerinin yeni işletim sistemine entegre etmeleri ve olası hataları geri bildirimlerle çözmeleri için sunuldu. Dolayısıyla, bu aşamada hataların olabileceğini belirtmek önemli.
Peki, kararlı sürüm ne zaman çıkacak?
Eğer yazılım sorunlarıyla veya kurulumla uğraşmak istemiyorsanız, nisan ve mayıs aylarını beklemenizde fayda var. Google, önümüzdeki aylarda Android beta programına başvuruları açacak. Ancak kararlı sürüm için haziran ve temmuz aylarını beklemek en iyisi olabilir.
Arayüzde çok az veya hiç değişiklik olabileceğini unutmamak önemli. Yukarıdaki ekran görüntülerine şu anda sadece geliştiriciler erişebiliyorlar.
Peki sizin Android 15'ten beklentileriniz neler? Yeni sürüm hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşın!
Son Dakika › Teknoloji › Android 15 Geliştirici Ön İzlemesi Yayınlandı - Son Dakika
Apple, Çin'in genç yetenek potansiyeli ve büyük nüfusu nedeniyle yeni bir araştırma merkezi açma kararı aldı. Shenzhen şehrinde açılacak merkez, üretim maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Bu hamle aynı zamanda Amerika ile Çin ilişkilerinin gerilmesi sonucu düşen iPhone satışlarına çözüm arayışının bir parçası olarak görülüyor.
Apple App Store'da yer alan sahte bir kripto para uygulaması, popüler Bitcoin cüzdanı Leather'ı taklit ederek kullanıcıları tehlikeye atmaktadır. Sahte uygulama, Leather'ın logosunu ve markasını kullanarak kullanıcıları kandırmaktadır. Uygulama, sahte olumlu yorumlar satın alarak yüksek bir puan elde etmiştir. Leather'ın geliştiricisi olan şirket, resmi bir iOS uygulaması olmadığını belirterek kullanıcıları uyarırken, kötü niyetli uygulamanın kullanıcıların kripto varlıklarını ele geçirmek için tasarlandığı ve kimlik bilgilerini topladığı bildirilmektedir. Apple, sahte uygulamayı kaldırmış olsa da bu durum, App Store'un inceleme süreçlerini ve kullanıcı değerlendirmelerini tartışmaya açmıştır.
Sandbox Interactive tarafından geliştirilen Albion Online, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika oyuncularına özel bir yenilikle geliyor. Oyunun geliştiricileri, oyuncuların büyük beklentisiyle karşılanacak 'Albion Avrupa' adlı yeni bir sunucunun müjdesini verdi. Albion Avrupa sunucusu, oyunculara Albion dünyasında sıfırdan başlama ve bu fantastik evrende yeni maceralara atılma fırsatı sunuyor. Yüksek bağlantı hızları, düşük ping ve gecikme değerleri ile bölgesel zamanlara göre optimize edilmiş etkinlikler, bu yeni sunucunun en dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor. Albion Avrupa sunucusu, Türkçe ve Arapça olmak üzere iki yeni dil desteğiyle kapılarını açıyor. Bu, özellikle Türk oyuncular için, oyun içi iletişimi ve etkileşimi daha anlaşılır ve keyifli hale getirecek bir gelişme. Albion Online'ın yeni sunucusu, tüm dünyadaki oyunculara açık olacak ve oyun, platformlar arası özelliğini koruyarak devam edecek. Bu sayede oyuncular, tek bir hesapla PC, Mac, Linux, Android ve iOS cihazları üzerinden Albion Online'ın eşsiz dünyasına adım atabilecek. 3 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Kapalı Beta sürecine erişim sağlayacak Kurucu Paketleri, oyunculara Albion Doğu sunucusuna erken erişim hakkı sunmanın yanı sıra, karakter ve lonca isimlerini koruma imkanı da tanıyor. Ayrıca, Altın, Premium içerikler ve Kuruculara özel eşyalar gibi birçok oyun içi avantaj da paketlerin içinde yer alıyor. Albion Avrupa sunucusu, oyunculara tamamen yeni ve el değmemiş bir oyun dünyası sunuyor. Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi için iyileştirilmiş bağlantı hızları, bölgesel etkinlikler ve bağımsız bir oyun deneyimi, bu sunucunun getirdiği başlıca yenilikler arasında. 10 Nisan'da başlayacak Açık Beta süreci, tüm oyuncuların yeni sunucuyu keşfetmesine olanak tanıyacak. Albion Avrupa sunucusunun açılması, bölgedeki oyunculara beklenen iyileştirmeleri sunarken, aynı zamanda global Albion topluluğuna oyunun yeni bir versiyonunu keşfetme fırsatı da sunuyor.
Qualcomm ve MediaTek'in mobil işlemci pazarındaki rekabeti sürüyor. Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400, AnTuTu ve Geekbench testlerinde performansları karşılaştırıldı. MediaTek AnTuTu testinde öne çıkarken, Qualcomm Geekbench testinde daha iyi sonuçlar elde etti.
ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, kullanıcıların sorularına cevap üretebilen bir sohbet robotudur. Yapılan bir rapora göre, ChatGPT'nin bir günlük elektrik tüketimi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaklaşık 17 bin evin toplam enerji kullanımına eşdeğerdir. Ayrıca, ChatGPT'nin aylık elektrik tüketimi, Ardahan ilinin tüketimine yakın bir seviyededir. OpenAI, ChatGPT'yi aktif tutabilmek için günlük yaklaşık 700 bin dolar harcamaktadır. Bu durum, yapay zeka sektörünün elektrik tüketiminin gelecekte daha da artabileceğini göstermektedir.
Geçtiğimiz günlerde yeni iPhone 16 Pro işlemcisi hakkında önemli bir sızıntı ortaya atıldı. İşlemcinin istenen performans artışını sağlamayabileceği konuşuluyor. Bu durum, Apple fanları arasında şok etkisi yaratırken, şirketin hisse değerine de olumsuz yansıması bekleniyor. Ayrıca, Samsung gibi markaların Apple karşısında rekabet avantajı elde edebileceği düşünülüyor.
vivo, uygun fiyatlı akıllı telefon portföyünü genişletmek için Y03 modelini piyasaya sürdü. 6,56 inç HD+ ekran, MediaTek Helio G85 işlemci, çift arka kamera ve 5000mAh batarya gibi özelliklere sahip olan vivo Y03, 83 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor.
Microsoft, Windows 10 için yayınlanan eski paketlerin kullanım ömrünün sona erdiğini duyurdu. Windows 10 21H2 için desteğin 2024'te sonlanacağı belirtildi. Bu durum, kullanıcıları Windows 11'e yönlendirmenin bir parçası olarak görülüyor. Windows 10 Enterprise, Education ve IoT Enterprise sürümleri de etkilenecek. Microsoft, tüm kullanıcıların Windows 10 22H2'ye yükseltme yapmasını öneriyor.
Apple tarafından üretilen ve geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Apple Vision Pro, dünyada ilk kez bir ameliyatta kullanıldı. İngiltere'de gerçekleştirilen omurga operasyonunda bir cerrahi hemşire, Vision Pro'yu kullanarak insan hatasını ortadan kaldırmayı amaçladı. Karma gerçeklik gözlüğü sayesinde tıbbi araçların kullanımı kolaylaştırıldı ve gerçek zamanlı bilgi akışı sağlandı. Vision Pro'nun çığır açıcı özelliklere sahip olduğu belirtiliyor.
Microsoft, yapay zeka destekli sohbet botu Copilot'u Windows 11'den sonra Windows 10 kullanıcılarına da sunmaya başladı. Copilot, kullanıcılara çeşitli komutlarla yardımcı olabilir ve istenilen konuda bilgi verebilir. Kullanıcılar, Copilot'a görev çubuğunda yer alan simgeye tıklayarak ulaşabilirler. Copilot, kullanıcıların tercihlerine göre farklı konuşma tarzlarına sahip olabilir ve çeşitli görevleri yerine getirebilir. Microsoft Copilot, Windows 10 kullanıcıları tarafından test edildi ve olumlu geri dönüşler alındı.
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