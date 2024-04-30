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Geçen yıl Android 14 ile mobil dünyada gündem olan Google, bu sene ise Android 15'i kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Heyecanla beklenen bu yeni işletim sistemi, önemli yenilikleri beraberinde getirecek. Bu nedenle kullanıcılar, hangi cihazların güncelleme alacağını merak ediyor ve "Android 15 güncellemesi alacak mıyım?" şeklinde aramalar yapıyor. Biz de bu içeriğimizde Android 15 güncellemesi alacak olan Samsung akıllı telefon modellerinin listesini sizlerle paylaşıyoruz.

Android 15 güncellemesi alacak Samsung akıllı telefon modelleri

Şu anda test aşamasında olan Android 15, gizlilik ve güvenlik tarafında önemli özellikler sunacak. Yapay zeka ile de desteklenecek yeni işletim sistemi, bu sayede yüksek kullanıcı deneyimi sağlayacak. Android 15, daha fazla kişiselleştirme seçeneği ve daha yüksek performans da getirecek.

Android 15 beta test sürecinin Temmuz 2024'te sona ermesi bekleniyor. Kararlı sürüm ise ağustos ve ekim ayları arasında kullanıcılara sunulacak. Güncelleme ilk olarak Google'ın kendi akıllı telefon modellerine sunulacak.

Akabinde diğer üreticiler de dağıtım çalışmalarına başlayacak. Bu üreticiler arasında Samsung da eksik olmayacak. O halde Android 15 güncellemesi alacak Samsung akıllı telefon modelleri listesine geçelim.

Android 15 güncellemesi alacak Samsung modelleri için ikinci sayfaya geçebilirsiniz.